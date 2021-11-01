موانع توسعه مناطق آزاد باید رفع شود/ ضرورت رونق صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین خرم صبح امروز دوشنبه در دیدار با دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر استفاده از ظرفیت‌های مرزی برای افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار، گفت: منطقه آزاد ارس یکی از مناطق همواره فعال، پرتحرک و در حال ارتقا است.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر صادرات از منطقه آزاد ارس در سال جاری، اظهار داشت: توسعه روابط با کشورهای همسایه به صورت جدی و هدفمند دنبال می‌شود و باید موانع موجود را در این زمینه رفع کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی، حضور دستگاه‌های متعدد دخیل در نقاط مرزی، نامناسب بودن زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل و کمبود تجهیزات و امکانات نظارتی و ایمنی را از جمله مشکلات منطقه آزاد ارس ذکر کرد و گفت: به شرط رفع این موانع و ایجاد تسهیلات و همچنین اصلاح مدیریت‌ها، شاهد اتفاقات خوبی در این منطقه خواهیم بود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت بازگشایی مرز خداآفرین که یکی از مطالبات جدی رئیس جمهور نیز هست، گفت: این کار از جهات مختلف برای دو کشور همسایه تأثیرگذار است و با توجه به اینکه زیرساخت‌های مورد نیاز در حد قابل قبول وجود دارد، باید موانع تحقق آن رفع شود.