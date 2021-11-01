وزرای اقتصادی طرح اولویت دار خود را برای تخصیص بودجه معرفی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، مسعود میرکاظمی در جلسه‌ای که با برخی وزرای اقتصادی دولت به منظور ایجاد هماهنگی در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ تشکیل شده بود گفت: بلافاصله بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم بر روی حل مشکل تأمین واکسن تمرکز گردید و همه دیدند این کار به خوبی انجام شد. دولت در هر کار متمرکز شود کارها به خوبی جلو می‌رود و حالا اولویت اول کشور رشد اقتصادی است؛ منابع باید به سمت طرح‌هایی در کشور برود که رشد اقتصادی ایجاد می‌کند.

میرکاظمی با اشاره به درخواست مقامات استانی برای تأمین منابع طرح‌های زیرساختی تصریح کرد: در سفرهای استانی دولت مقامات دولتی به دنبال منابع برای هزینه هستند، اما این رویکرد باید به حرکت در جهت ایجاد درآمد در استان‌ها تغییر کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: وزارت خانه‌های مختلف باید طرح‌های اولویت داری که در رشد اقتصادی مؤثر است را معرفی کنند و البته بعد از تخصیص منابع این طرح‌ها دائم رصد می‌شوند تا کار به نتیجه برسد و رشد اقتصادی محقق شود.

خاندوزی: بزودی لایحه مالیات بر مجموع درآمد به دولت می‌رود

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی هم در این نشست افزود: رشد اقتصادی برونداد یک نظام اقتصادی است و اگر به دنبال آن هستیم باید الزامات آن فراهم شود.

وی با حمایت از رویکرد اصلاح بودجه افزود: وقتی بتوانیم متغیرهای اصلی را برای بخش خصوصی حداقل در میان مدت پیش بینی کنیم، سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شود.

وزیر اقتصاد با حمایت از افزایش پایه‌های مالیاتی گفت: در تلاشیم به زودی لایحه مالیات بر مجموع درآمد را به دولت ببریم.

فاطمی امین: راهی به جز تغییر ریل اقتصادی کشور نداریم

رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این نشست گفت: کشور راهی جز تغییر ریلی که سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته ندارد؛ باید به سمت رشد اقتصادی حرکت کرد و راه آن کنترل تورم است. با وضع فعلی یارانه‌های انرژی، نوع مالیات ستانی و بودجه سنتی حل مشکلات قابل تصور نیست، پس راهی به جز تغییر ریل نداریم.

وی با اشاره به تغییر ترکیب صادرات غیر نفتی کشور در سال آینده گفت: ما فقط برای اجرای طرح مسکن نیاز به حدود ۶ میلیون تن فولاد داریم که این رقم از میزان صادرات کشور کاسته می‌شود اما باید برنامه ریزی کرد که صادراتی غیرنفتی سرجمع افزایش خوبی پیدا کند.

اوجی: سرمایه گذاری لازم در صنعت نفت و گاز دیده نشده است

جواد اوجی وزیر نفت هم در این نشست گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته سرمایه گذاری لازم در صنعت نفت و گاز نشده و حال آنکه برای پاسخ به نیاز کشور نیاز به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این حوزه داریم.

وی با بیان اینکه اگر برای توسعه هزینه نشود در آینده به واردکننده این محصولات تبدیل می‌شویم، گفت: در سرمایه گذاری ها باید به آمایش سرزمین توجه بیشتری کرد. چون طرح‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند دامن دولت و مجلس و در کل اقتصاد کشور را خواهد گرفت.

ساداتی نژاد: اوج گرفتن خام فروشی در بخش کشاورزی

جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی هم ضمن حمایت از تغییر ریل گذاری بودجه گفت: ظرفیت‌هایی که در سازمان برنامه برای رشد بخش کشاورزی دیده شده کارشناسی و قابل تحقق است؛ البته باید الزامات و منابع آن تأمین شود.

وی افزود: خام فروشی در بخش کشاورزی بیداد می‌کند؛ با کوچک‌ترین سرمایه گذاری هدفمند به ویژه در بخش صنایع تکمیلی می‌توان شاهد بهبود رشد و اقتصادی و اشتغال در این بخش بود.

صالح آبادی: باید جلوی کسری بودجه گرفته شود

علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی هم در این نشست گفت: بخشی از رشد پایه پولی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مربوط به تسعیر دارایی‌های بلوکه شده و پرداخت مابه التفاوت ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی بوده که این رویکردها در نهایت منجر به رشد تورم شده است.

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم تورم کنترل شود حتماً باید جلو کسری بودجه گرفته شود و رویکرد سازمان برنامه برای ۱۴۰۱ به بانک مرکزی برای کنترل تورم کمک شایانی می‌کند.