برداشت برنج در ۱۰۰ هکتار از اراضی آبدانان آغاز شد

عباس پیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برداشت برنج در بسیاری از مزارع آبدانان هنوز رنگ و بوی سنتی دارد، اما عده‌ای از شالیکاران برای برداشت از روش مکانیزه استفاده می‌کنند.

وی افزود: هم اکنون برداشت برنج در ۱۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری آبدانان آغاز شده و پیش بینی می‌شود ۵۰۰ تن شلتوک و ۲۰۰ تن برنج سفید خالص تولید و به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال روانه بازار مصرف شود.

وی ادامه داد: کشت برنج برای کشاورزان دارای فوایدی از جمله مقرون به صرفه، سودآوری، تناوب کشت و افزایش تولید محصول جایگزین می‌توان اشاره کرد.

وی گفت: برداشت این محصول تا اواخر آبان ادامه خواهد داشت.