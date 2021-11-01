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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۳۰

مدیر جهاد کشاورزی آبدانان:

برداشت برنج در ۱۰۰ هکتار از اراضی آبدانان آغاز شد

برداشت برنج در ۱۰۰ هکتار از اراضی آبدانان آغاز شد

ایلام-مدیر جهاد کشاورزی آبدانان گفت: برداشت برنج در ۱۰۰ هکتار از اراضی آبدانان آغاز شده است.

عباس پیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برداشت برنج در بسیاری از مزارع آبدانان هنوز رنگ و بوی سنتی دارد، اما عده‌ای از شالیکاران برای برداشت از روش مکانیزه استفاده می‌کنند.

وی افزود: هم اکنون برداشت برنج در ۱۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری آبدانان آغاز شده و پیش بینی می‌شود ۵۰۰ تن شلتوک و ۲۰۰ تن برنج سفید خالص تولید و به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال روانه بازار مصرف شود.

وی ادامه داد: کشت برنج برای کشاورزان دارای فوایدی از جمله مقرون به صرفه، سودآوری، تناوب کشت و افزایش تولید محصول جایگزین می‌توان اشاره کرد.

وی گفت: برداشت این محصول تا اواخر آبان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5341025

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