۵۴۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند / فوت ۱۱ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ظهر روز گذشته یکشنبه ۹ آبان‌ماه تا ظهر امروز ۱۰ آبان ماه ۵۴۴ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است که از این تعداد ۱۸۳ نفر در مراکز درمانی بستری شده است.

در حال حاضر نیز یک هزار و ۱۴۳ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۲۲۸ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۲۲۰ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

کل موارد فوت شده ناشی از کرونا اعم از فوت قطعی و مشکوک به این بیماری طی ۲۴ ساعت اخیر ۱۱ نفر بوده است.

همچنین طبق اعلام این نهاد از ابتدای پاندمی کرونا تا کنون یک میلیون و ۱۸۸ هزار و ۷۹۹ بیمار قطعی و مشکوک کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۴۱۷ هزار و ۱۶۶ نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بوده‌اند.

از ابتدای آغاز این پاندمی ۱۶ هزار و ۵۵۳ بیمار مشکوک و قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادند و ۱۱۸ هزار و ۹۴۷ نفر بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.