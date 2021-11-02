مرغ از البرز پر کشید/ خرید به قیمت ابتلای کرونا

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-حسام الدین حیدری: ایستادن در صف‌های طولانی برای دریافت مرغ تنظیم بازار در شهرهای مختلف استان البرز به ویژه در کرج به داستانی دنباله‌دار تبدیل شده است، صف‌هایی که به جای مرغ در نهایت به کرونا ختم می‌شود.

میادین میوه و تره‌بار کرج این روزها شاهد تشکیل صف‌هایی بلندی از مردم است که برای خرید دو مرغ تنظیم بازار ساعت‌ها منتظر می‌مانند و عده‌ای زیادی از آنها نیز در نهایت دست خال به خانه باز می‌گردند.

توزیع مرغ در کرج کم است

سعید طاهری، معاون اجرایی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کرج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از دلایلی اینکه صف‌های خرید مرغ زیادش شده این است که طی روزهای گذشته مقدار کمی مرغ از پایانه پردیسان به ما تحویل می‌شد.

وی بیان کرد: علاوه بر کاهش توزیع مرغ زمان توزیع نیست نامناسب است و مرغ از صبح به دست غرفه‌های میادین میوه و تره با نمی‌رسد.

سر بی‌کلاه کرجی‌ها از مرغ دولتی

تشکیل صف‌های طولانی در غرفه‌های فروش مرغ در میادین کرج این روزها به صحنه‌ای عادی بدل شده است، پیرزنی که ساعت‌ها در صف ایستاده است می‌گوید: روز گذشته هم که آمدم همین صف طولانی تشکیل شده بود اما وقتی به ردیف جلو رسیدم مرغ به من نرسیدم، شما فاصله‌ها نگاه کنید به نظر شما کرونا با این امر شیوع پیدا نمی‌کند.

مرد مسنی که او هم در صف انتظار می‌کشد، می‌گوید: به هر مغازه ۴۰۰ کیلوگرم مرغ دادند که تمام شده است و مردم به خاطر تنها یک مغازه در صف ایستاده‌اند، اینجا مردم منتظر خرید دو عدد مرغ با نرخ مصوب هستند.

مرد جوانی که ناراحتی از چهره‌اش مشخص است می‌گوید: دو ساعت اینجا ایستادم الان میگویند تمام شده است، چرا مسئولان این مشکل را حل نمی‌کنند مگر تأمین مرغ کار سختی است؟

یک زن مسن که زنبیل و عصا به دست در صف ایستاده است می‌گوید: کسی با حقوق بازنشستگی چطور می‌تواند مرغ تهیه کند باید اینجا بمانیم تا شاید بتوانیم مرغ دولتی بخریم.

یکی از غرفه‌داران نیز می‌گوید: در سطح شهر که اصناف مرغ توزیع نمی‌کند و فقط سازمان میادین است که توزیع دارد و وقتی هم مرغ کم باشد به طور قطع قیمت بالا می‌رود.

مشکل از سرمنشأ است

وضعیت مرکز توزیع مرغ استان نیز بهتر از میادین نیست، بنا بر اعلام غرفه‌داران مرغ تحویلی متغییر است برخی روزها ۱.۵ تن و مثلاً امروز ۵۰۰ کیلوگرم تحویل داده شده است که جوابگوی تأمین نیاز مردم معطل در صف نیست.

در این مرکز ۲۷ غرفه وجود دارد اما تنها یکی از غرفه‌ها بار دارد آن هم تنها ۲۵ تن و بقیه غرفه‌ها خالی است و بنا بر اعلام آنها ۷ ماه است که بار ندارند.

سرانه مصرف هر نفر در سال ۳۱ کیلوگرم است که یعنی بر اساس جمعیت استان باید روزانه ۲۵۴ تن مرغ وارد استان شود که ۱۹۰ تن مصرف خانوار و مابقی مصرف صنعتی است اما طی روزهای اخیر تنها ۲۷ تن مرغ وارد استان شده است.

مشکل را حل می‌کنیم

رحمت‌الله شفائی، مدیر نمایندگی پشتیبانی امور دام استان البرز اظهار کرد: در روزهای گذشته به علت برخی ناهماهنگی‌ها شاهد کمبود گوشت گرم مرغ و ازدحام مردم در میادین میوه و تره بار برای خرید گوشت گرم مرغ بودیم که مشکل رفع شده است.

وی یکی از دلایل نابسامانی بازار مرغ را چند نرخی بودن قیمت گوشت گرم مرغ دانست و اظهار داشت: هم اکنون بر اساس عرف بازار و تعادل عرضه و تقاضا قیمت هر کیلو گرم گوشت گرم مرغ ۳۱ هزار تومان می‌باشد که تا روزهای آینده این قیمت ثابت می‌شود.

مدیر نمایندگی پشتیبانی امور دام استان البرز از جمله دلایل گران‌تر شدن گوشت گرم مرغ را کمبود جوجه یک روزه و همچنین گرانی جوجه یک روزه، گران شدن نهاده‌ها و خوراک طیور، داروها و مکمل‌ها، گران شدن دستمزد کارگر و زیرساخت‌ها عنوان کرد و گفت: تداوم تولید در کشور نیازمند برخی افزایش قیمت‌ها در بازار می‌باشد.

شفائی یکی از راه‌های تعادل بازار را توزیع گوشت منجمد مرغ برشمرد و افزود: در حال حاضر روزانه ۱۰۰ هزار تن گوشت منجمد مرغ وارداتی از کشور ترکیه وارد میادین میوه و تره بار استان می‌شود.

وی با بیان اینکه گوشت منجمد مرغ با قیمت ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، تصریح کرد: کیفیت این گوشت‌ها با گرید A بوده که کیفیت بسیار بالایی دارند.

مدیر نمایندگی شرکت پشتیبانی امور دام استان البرز گفت: ادارات، کارخانجات و مراکز پرمصرف در صورت درخواست گوشت منجمد مرغ می‌توانند به فرمانداری‌ها مراجعه کنند.

مسئولان اقدام جدی کنند

آنچه که مسلم است تنظیم بازار نیاز به مسئولیت‌پذیری و نظارت جدی دارد اما طی روزها اخیر چه در سطح خرد و چه در سطح کلان اثری از آن نیست و مردم به خاطر تلاطم بازار مجبور هستند تا خطر ابتلاء به کرونا را به جان بخرند تا شاید در نهایت دو مرغ دولتی نصیبشان شود.