زنجانی ها در نماز جمعه حضور بالایی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی صبح دوشنبه در همایش نماز، بر لزوم تقویت و اشاعه فرهنگ نماز در جامعه تاکید کرد و گفت: در ارتباط با اقامه نماز در جامعه دو مساله و مشکل وجود دارد.

وی با بیان اینکه جدی نگرفتن اقامه نماز اول وقت و کم رونق بودن نمازهای جماعت دو مشکل بسیار مهم است، اظهار کرد: اقامه نماز فقط به معنای ادای فریضه نماز نیست.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه برای پر رونق و سرزنده بودن نماز در جامعه باید تلاش و مدیریت لازم را داشت، گفت: هیچ چیز مثل نماز، معنویت را در انسان بالا نمی‌برد و باید اقامه نماز باید با حساسیت زیادی مورد تاکید قرار گیرد.

خاتمی با بیان اینکه در یک جامعه اهل بیتی وقتی صدای اذان بلند می‌شود، مردم و همسایگان مسجد باید برای نماز جماعت بروند، ابراز داشت: یکی از برکاتی که در ارتقای معنویت و روحیه رزمندگان در دوران دفاع مقدس بسیار موثر بود، نمازهای جماعت بود.

وی با بیان اینکه نماز جمعه از اهمیت و فضیلت بالایی برخوردار است، افزود: اقبال مردم استان زنجان به نماز جمعه، خوب است.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه باید رونق هر چه بیشتر نماز مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی در این زمینه تلاش کنند و ادارات نماز جماعت برگزار شود.