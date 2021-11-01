به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد رسولی ظهر دوشنبه ضمن تبریک هفته بسیج دانش آموزی اظهار داشت: در ۱۳ آبان چند سال اتفاقاتی رقم خورد که همه آن‌ها یک نقطه مشترک دارند و آن هم استکبارستیزی و مقابله با استکبار است.

وی با اشاره به اینکه ۱۳ آبان سه مناسبت را در خود جای داده است، مطرح کرد: در سال ۱۳۴۳ به دنبال سخنرانی حضرت امام خمینی (ره) در اعتراض به تصویب لایحه کاپیتولاسیون، قیامی به راه افتاد و در تاریخ ۱۳ آبان ایشان از قم به ترکیه تبعید شدند.

معاون هماهنگ کننده دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان البرز گفت: چند ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در تاریخ ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ جمعی از دانش آموزان در اعتراض به رژیم وقت حرکتی را به سمت دانشگاه تهران آغاز کردند که در نتیجه آن، دو تن از دانش آموزان به شهادت رسیدند و چند تن نیز زخمی شدند.

حجت الاسلام رسولی افزود: در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ نیز، جمع کثیری از دانشجویان پیرو خط امام خمینی (ره) در دانشگاه تهران، با این فهم که دخالت‌های آمریکا در روند انقلاب، مانع حرکت این انقلاب به سمت جلو است و باید در مقابل استکبار ایستادگی کرد، حرکتی را آغاز کردند که نتیجه آن تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران بود.

بصیرت سیاسی و اجتماعی دانشجویان خط امام (ره)

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به عنوان انقلاب یاد می‌کردند، عنوان کرد: یکی دیگر از نقاط مشترک وقایع ۱۳ آبان، بلوغ فکری و بصیرت سیاسی و اجتماعی دانش‌آموزان و دانشجویان پیرو خط امام خمینی (ره) است؛ آن‌ها دارای بلوغ فکری ویژه‌ای بودند که می‌توانستند با تحلیل اوضاع و اهداف انقلاب، در راستای تحقق آن‌ها گام بردارند.

معاون هماهنگ کننده دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان البرز نتیجه اقدام به موقع دانشجویان را اعتراض همگانی به ظلم و خفقان حاکم و برچیدن بساط جاسوسی در ایران دانست و بیان داشت: تداوم این نهضت و اتصال آن به نهضت جهانی حضرت ولیعصر (عج) مستلزم در دستور کار قرار دادن شناخت به موقع و عمل بهنگام است.

حجت الاسلام رسولی با اشاره به اینکه شناخت به موقع و عمل بهنگام تأثیر بیرونی خوبی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: دانشجویان و دانش آموزان ما همواره آگاه، زمان شناس و وظیفه شناس و در خط امام خمینی (ره) بودند که همین موضوع، رمز پیروزی، ایستادگی، استقامت و در حقیقت حیات و ماندگاری ماست که در دوران دفاع مقدس نیز مسیر ایستادگی در مقابل استکبار ادامه داشت.

وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نیز جمع کثیری از دانش آموزان و دانشجویان در راه دفاع از انقلاب اسلامی، حاکمیت و تمامیت ارضی گوی سبقت را از یکدیگر ربودند و در این راه شهدای عزیزی همچون شهید محمدحسین فهمیده تقدیم نظام شدند. هفته دوم آبان، یادآور رشادت‌ها و حماسه آفرینی‌های دانش آموزان و دانشجویان بصیر و آگاه در دفاع از انقلاب است.

سازمان بسیج دانش‌آموزی برای تقویت بنیه اعتقادی دانش‌آموزان پایه‌ریزی شد

معاون هماهنگ کننده دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان البرز با بیان اینکه در همین ایام، سازمان بسیج دانش‌آموزی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) با شعار «ایمان، قلم، شجاعت» پایه گذاری شد، قلم را نماد علم و دانش، تحصیل و فهم بیشتر دانست و گفت: اگر ایمان نباشد، قلمی که در این راه استفاده می‌شود، مؤثر نخواهد بود و ایمان بدون تحصیل نیز ناقص بوده و تأثیری نخواهد داشت.

حجت الاسلام رسولی اظهار داشت: در صورتی که ایمان و تحصیل وجود داشته باشد، اما شجاعتی برای بیان عقیده و اعتقاد نباشد، طبیعی است که باز هم اثر درستی نخواهد داشت، بنابراین با شعار «ایمان، قلم، شجاعت» که لازم و ملزوم یکدیگر هستند، دانش آموزان از بدو پیروزی انقلاب و تأسیس سازمان بسیج دانش آموزی همواره در میدان دفاع از انقلاب حاضر بودند که این راه تا زمان اتصال به نهضت جهانی حضرت مهدی (عج) ادامه دارد.

وی اخلاص بی حد و مرز را رمز ماندگاری شهید فهمیده‌ها عنوان کرد و افزود: دانش آموزانی همچون شهید محمدحسین فهمیده برای خودنمایی، دنیاگرایی و دست‌یبابی به منافع در این مسیر گام بر نداشتند؛ آن‌ها که خود را فدایی دین و مکتب اهل بیت (ع) می‌دانستند، با تمام وجود وارد عرصه شدند و جان خود را فدا کردند.

معاون هماهنگ‌کننده دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان البرز مطرح کرد: در تقابل حق و باطل همیشه رمز پیروزی در به موقع فهمیدن است. در تقابل تفکر امام که ریشه در تفکر اهل بیت (ع) دارد و تفکر نظام استکباری و در رأی آن آمریکا، در صورتی که شناخت حق به موقع شکل گیرد، هیچ قومی متحمل شکست نخواهد شد زیرا به دلیل انتخاب آگاهانه، هیچکس نمی‌تواند آن‌ها را از میدان به در کند.

وی افزود: اما اگر این فهم و شناخت به موقع شکل نگیرد، یا عمل به موقع و به درستی شکل نمی‌گیرد و یا ناقص شکل می‌گیرد که هر دو صورت منجر به شکست می‌شود اما در تقابل یاران امام خمینی (ره) که پرورش یافتگان مکتب اهل بیت (ع) بودند