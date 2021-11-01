به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری «کنفرانس دیپلماسی اسلامی و قدرت نرم در سیره پیامبر اعظم (ص)» در مجمع جهانی صلح اسلامی و با حضور داوود عامری دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی و اصحاب رسانه صبح امروز دوشنبه دهم آبان ماه به صورت آنلاین برگزار شد.



در این نشست خبری عامری دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی گفت: تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس بر این است که با دعوت از پیامبرشناسان و محققان و اندیشمندان حوزه سیره پیامبر مکرم اسلام و همچنین مسئولان، صاحبنظران در حوزه دیپلماسی و روابط بین‌المللی به ویژه کشورهای اسلامی در این کنفرانس حضور داشته باشند.



وی یادآور شد: همچنین از مسئولان برخی از دستگاه‌های بین‌المللی به ویژه کارشناسان عالی‌رتبه آنها دعوت کرده‌ایم تا در این کنفرانس حاضر شوند از این جهت که بتوانیم با هم‌اندیشی و همراهی اندیشمندان، مسئولان، نخبگان این حوزه فرصتی برای اتفاق نظر در این زمینه فراهم شود.



دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی بیان کرد: خوشبختانه تاکنون ده‌ها کشور و بیشتر کشورهای اسلامی برای حضور در این کنفرانس اعلام آمادگی کرده‌اند. برخی از سازمان‌های مردم نهاد کشورهای مختلف، نخبگان و برخی از دستگاه‌های مرتبط هم اعلام آمادگی کرده‌اند که امیدواریم بتوانیم برنامه‌ای در شأن پیامبر مکرم اسلام برگزار کنیم.



عامری درباره اهداف و ضرورت‌های برگزاری این کنفرانس خاطرنشان کرد: همانطور که همه اندیشمندان و نخبگان مستحضر هستند، بعثت پیامبر اعظم (ص) برترین روز خلقت است اما متأسفانه در کشورهای اسلامی و در جهان ما کمتر به این مناسبت توجه شده است. بنابراین یکی از ضرورت‌ها برجسته‌سازی روز بعثت پیامبر مکرم اسلام است.



وی ادامه داد: ضرورت دیگر این کنفرانس آن است که ابعاد شخصیت، اندیشه و سیره حضرت رسول مهربانی و اخلاق در جهان به خوبی مورد توجه و واکاوی قرار گیرد تا شاهد تحریف‌های مختلف در این حوزه نباشیم. اسلام‌ستیزی و پیامبر ستیزی توسط صهیونیست‌ها و جریان‌های افراطی متأسفانه روز به روز بیشتر می‌شود و نیازمند مقابله ایجابی و هوشمندانه است.



عامری خاطرنشان کرد: ما اهدافی را هم برای این کنفرانس پیش‌بینی کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم ابتدا الگوسازی اسلامی- ایرانی یا بهتر است بگوییم الگوسازی اسلامی دیپلماسی و قدرت نرم مبتنی بر سیره پیامبر اعظم و نکته دوم ارزش شناسی و هنجار شناسی حاکم بر دیپلماسی پیامبر اعظم و تبیین آن برای بهره‌برداری در شرایط کنونی است. آسیب شناسی دیپلماسی اسلامی و آسیب شناسی دیپلماسی در جهان مبتنی بر ضعف تحقق در حوزه صلح، عدالت و امنیت در جهان یکی دیگر از اهداف است.



ارائه شکل تبیینی، الگویی از دیپلماسی اسلامی به دولت‌ها و ملت‌های مختلف



وی تصریح کرد: هدف دیگری که مورد توجه ما است مقابله غیرمستقیم و ایجابی با افراط گرایی است که تصویر بدی از اسلام و وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام (ص) منعکس می‌کنند. ما همچنین نیازمند هستیم که به شکل تبیینی، الگویی از دیپلماسی اسلامی را به دولت‌ها و ملت‌های مختلف به‌ویژه ملت‌های غیرمسلمان ارائه دهیم و این نوعی بصیرت‌سازی و آگاهی آفرینی جهانی است.



دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی افزود: در کنار این نیازمند تبیین و شناخت مؤلفه‌های دقیق خود و تنظیم روابط خود با حقوق و روابط بین‌الملل متناسب با ارزش‌های اسلامی هستیم که یکی از اهداف ما در این کنفرانس است، در عین حال نقش نهادهای بین‌المللی و حقوقی و توجه به مجازات توهین کنندگان به ادیان توحیدی یکی از اهداف عملیاتی ما در مقابله با دین‌ستیزی است که می‌خواهیم مورد اهتمام و توجه قرار گیرد اینها بخشی از ضرورت‌ها و اهداف برگزاری کنفرانس محسوب می‌شوند.

محورهای اصلی کنفرانس



عامری درباره محورهای اصلی این کنفرانس، گفت: چهار محور اصلی برای تنظیم مقالات و ارائه سخنرانی‌ها مشخص شده ۱. دیپلماسی اسلامی، وحدت، عدالت و مبانی نظری ۲. دیپلماسی اسلامی، آسیب شناسی و روابط بین الملل است، ۳. دیپلماسی اسلامی، مردم‌سالاری، قدرت نرم و مطالعات موردی و ۴. دیپلماسی اسلامی، تمدن نوین اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب است. دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی درباره نحوه برگزاری این کنفرانس گفت: شرایط کشور ما به جهت شیوع ویروس کرونا قابل پیش‌بینی نیست اگر تا اسفندماه شرایط کشور به نسبتی تثبیت شده باشد و نگرانی برای شیوع ویروس کرونا نداشته باشیم و شرایط فراهم باشد کنفرانس بیشتر به شکل حضوری و بخشی هم به طور مجازی برگزار خواهد شد، اما اگر شرایط به همین منوال باشد احتمالاً کنفرانس را بیشتر به صورت مجازی پیگیری خواهیم کرد.



دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی اضافه کرد: به نظر ما رجوع به تعالیم ادیان الهی به ویژه تعالیم و آموزه‌های اسلامی و آموزه‌های برگرفته از سیره پیامبر مکرم اسلام (ص) می‌تواند این شرایط را فراهم کند و یکی از دستاوردهای بزرگ کنفرانس می‌تواند ایجاد هنجارها و نگاه‌های نوین به دیپلماسی امروز باشد. دیپلماسی که مبتنی بر عدالت و بشردوستی و سعادت انسان‌ها است می‌تواند شرایط جدیدی را برای تنظیم ارتباطات بین کشورها و ملت‌ها برقرار کند.



عامری افزود: دستاوردهای این کنفرانس را به شکل مشخص در اختیار دستگاه‌های بین‌المللی، سازمان ملل متحد، اندیشمندان و نخبگان جهان قرار دهیم و سعی می‌کنیم در یک فرایندی علمی و فرهنگی دستاوردهای این کنفرانس به صورت هنجارهای همه‌پذیر و عمومی تبیین و معرفی کنیم و گامی در جهت تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب و حرکت در مسیر تمدن نوین اسلامی بر داریم این یک هدف بشردوستانه جهانی است.



وی درباره دستاوردهای این کنفرانس خاطرنشان کرد: دستاوردهای این کنفرانس می‌تواند از چند جهت مورد بررسی قرار گیرد ابتدا اینکه ما اهدافی را برای کنفرانس برشمردیم و در همین گفتگو هم به آن اشاره کردیم و پیگیری آن اهداف برای ما دستاوردهایی به ارمغان خواهد آورد.

انتشار کتاب اول دیپلماسی اسلامی با ۶۰ نفر از اندیشمندان جهان اسلام



عامری درباره کتاب اول دیپلماسی اسلامی، گفت: ما برنامه‌های جانبی مختلفی را برای کنفرانس پیش‌بینی کردیم یکی از برنامه‌های جانبی ما انتشار کتاب اول دیپلماسی اسلامی است که به همت قریب ۶۰ نفر از اندیشمندان بزرگ جهان با ارائه مقاله‌هایی نگارش شده و سطحی از دیپلماسی اسلامی در آن تبیین شده است که به سه زبان انگلیسی، فارسی و عربی در حال آماده‌سازی است و همزمان با برگزاری کنفرانس، رونمایی و در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.



وی بیان کرد: برای در کنار این نمایشگاهی از آثار گرافیکی و پوستر جشنواره سلام را در تهران برگزار خواهیم کرد و به شکل مجازی در کشورهای مختلف برای استفاده در دسترس قرار خواهد گرفت.

دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی افزود: ما در کنفرانس اول شاهد حضور چند نفر از شخصیت‌های برجسته جهان در کنفرانس بودیم که از مسؤولان و حمایت کنندگان این برنامه بودند که اینک میان ما نیستند ما در این دوره برای این افراد گرامیداشت گذاشتیم.



عامری عنوان کرد: گرامیداشت زنده یاد آیت الله علی محمد تسخیری رئیس هیأت امنای مجمع جهانی صلح اسلامی و یکی از اندیشه‌پردازان حوزه دیپلماسی اسلامی و گرامیداشت مرحوم علامه سید جعفر مرتضی که او هم یکی اندیشه‌پردازان حوزه دیپلماسی اسلامی هستند و در کتاب اول هم مقاله مفصلی ارائه دادند. مرحوم آقای دکتر شیخ الاسلام عضو شورای راهبری مجمع و سر کار خانم دکتر طوبی کرمانی مسیول کمیته مجمع و کنفرانس در دوره قبل برنامه‌هایی خواهیم داشت.



دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی با قدردانی از جامعه بزرگ اندیشمندان و نخبگان مسلمان در کشورهای مختلف عنوان کرد: دبیرخانه این کنفرانس چند سالی است که به صورت دائمی فعال است و با نخبگان این عرصه ارتباط دارد و سعی می‌کند در این زمینه پیام‌سازی و محتواسازی کند که همراهی اندیشمندان مختلف با این دبیرخانه و حمایت آنها از برگزاری نشست دوم قابل ذکر و ستودنی است.



عامری گفت: همچنین بسیاری از دستگاه‌های علاقه‌مند در داخل و خارج از ایران هم به برگزاری این نشست جهانی ما را همراهی می‌کنند و امیدواریم که بتوانیم گامی کوچک در جهت معرفی شخصیت بزرگ پیامبر گرامی اسلام (ص) و سیره آن حضرت برداریم چرا که می‌تواند الگوی همگرا و هم افزایی میان کشورهای اسلامی و کشورهای غیرمسلمان باشد.