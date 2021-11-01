اجرایی طرح عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی فارس

روح الله منوچهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، بیان کرد: هر فردی که در استان فارس عضو کتابخانه های عمومی فارس باشد می‌تواند یکی از اعضای خانواده خود را به کتابخانه های عمومی استان معرفی کرده و عضویت رایگان برای این شخص ایجاد کند.

وی اضافه کرد: تمامی کتابخانه های عمومی استان فارس از مهر ماه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و نسبت به ارائه کتاب‌های مورد نیاز مردم به افراد متقاضی اقدام می‌کنند این در حالی است که طی دو ماه گذشته سالن‌های مطالعه نیز در فارس فعالیت خود را آغاز کرده و این سالن‌ها نیز از مهر ماه نسبت به ارائه فضای مطالعاتی به متقاضیان اقدام کرده‌اند البته با توجه به شیوع کرونا در سطح استان و کشور شرایط ویژه ای نیز برای این افراد در نظر گرفته شده که از جمله این شرایط می‌توان به رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی اشاره کرد.

منوچهری در خصوص فعالیت‌های سالن‌ها و کتابخانه ها در طول دوران کرونا نیز تصریح کرد: یکی از فعالیت‌هایی که در عصر کرونا توسط کتابخانه ها و سالن‌های مطالعاتی شاهد بودیم ارائه محتوا آموزشی مناسب برای آگاهی افزایی جامعه در راستای کنترل و مدیریت بیماری کرونا بود که در این میان نیز تمامی فعالیت‌ها به گونه‌ای در اختیار افراد مختلف جامعه قرار گرفت که این افراد بتوانند در کوتاه‌ترین زمان دسترسی مناسبی به محتواهای آموزشی داشته باشند.

به گفته این مقام مسئول همزمان با شروع ماه مهر فعالیت‌های سالن‌های مطالعاتی و کتابخانه ها آغاز شده و در طول هفته وحدت نیز ۳ روز عضویت رایگان برای افراد در نظر گرفته شود که متقاضیان می‌توانستند از این ظرفیت نیز استفاده کنند.

منوچهری در ادامه یادآور شد: جشنواره کتاب خوان رضوی در استان فارس و همزمان با سراسر کشور نیز برگزار شده و افراد می‌توانند در این طرح نیز نسبت به کتاب‌هایی که در نظر گرفته شده است اقدام کنند.