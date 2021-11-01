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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۴۰

آغاز فصل جدید لیگ برتر اینلاین هاکی بانوان از ۱۲ آبان

آغاز فصل جدید لیگ برتر اینلاین هاکی بانوان از ۱۲ آبان

فصل جدید رقابتهای لیگ اینلاین هاکی بانوان از روز چهارشنبه هفته آینده به میزبانی مجموعه ورزشی انقلاب آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر اینلاین هاکی بانوان از روز ۱۲ آبان به میزبان آکادمی ملی اسکیت باشگاه انقلاب و بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.

دوره اول مسابقات لیگ برتر به صورت متمرکز در روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۲۱ الی ۲۴ و روز پنجشنبه از ساعت ۲۰ الی ۲۴ در آکادمی ملی اسکیت مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد.

تیم‌های لوتوس ایران‌مال، آیس باکس، ام دات آر، پرشین قم، هایپر اسکیت و فرمانیه در این دوره از مسابقات حضور خواهند داشت.

دور دوم دورم لیگ برتر اینلاین هاکی بانوان ایران روزهای ۲۴ و ۲۵ آذر و دور سوم این مسابقات ۶ و ۷ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5341101

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