علما و اندیشمندان نسبت به معرفی بانوی کرامت مسئول هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی صبح دو شنبه در دیدار انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، که در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت انجام شد، با بیان اینکه زیارت کریمه اهل‌بیت (س) پیام‌های بسیاری دارد که باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد، گفت: عقل انسان عادی نمی‌تواند برخی از تعابیر مطرح شده در این زیارت را درک کند.

وی با تاکید بر اینکه زیارت با معرفت حضرت معصومه سلام‌الله علیها موجب رسیدن به بهشت می‌شود، تصریح کرد: ما نمی‌توانیم مقام و جایگاه ایشان را درک کنیم.

نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری افزود: حضرت معصومه سلام‌الله علیها در سنین قبل از بلوغ نسبت به مسائل دینی اشراف کاملی داشتند و در نبود پدر، به سوالات برخی پاسخ دادند که وقتی پاسخ‌ها را امام موسی کاظم علیه‌السلام شنیدند جمله ماندگاری را مطرح کردند که «فداها ابوها».

وی از عالمه بودن و مهاجر فی‌سبیل‌الله به‌عنوان ویژگی‌های بانوی کرامت یاد کرد و گفت: ایشان به قصد زیارت امام هشتم (ع) به سمت طوس سفر کردند هر چند به مقصد هم نرسیدند اما مهاجر هستند.

سعیدی با اشاره به اینکه حضرت معصومه سلام‌الله علیها مجاهد فی سبیل‌الله هستند، مطرح کرد: ایشان در مسیر هم مورد حمله دشمنان قرار گرفتند و به همین علت از عنوان رحلت شهادت‌گونه برای حضرت استفاده می‌شود.

امام جمعه قم با بیان اینکه قم به برکت بانوی کرامت به دستاوردهای بسیاری رسیده است، افزود: خداوند متعال یک کار خیر را بنیان می‌گذارد اما برای استمرار و حفظ آن دخالت نمی‌کند همانند کعبه که دستور به ساخت آن داد اما نگهداری از این خانه را به مردم سپرد و متأسفانه مردم خانه توحید را به بت خانه تبدیل کردند و امروز هم مسجد الاقصی و خانه خدا در اختیار صهیونیست و یهودی‌ها قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه حوزه‌ها، علما، اندیشمندان، بانوان و مردان همگی نسبت به معرفی بانوی کرامت مسئول هستند، ادامه داد: حضرت معصومه سلام‌الله علیها نیز آمدند تا یک مکتب را تأسیس کنند اما معرفی ایشان و ادامه دادن آن مکتب بر عهده ما است که امیدواریم با کارهای مختلف فرهنگی این هدف محقق شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان قم گفت: همانطور که خانه خدا دشمن داشت، امروز هم ایران دشمنان بسیاری دارد، اختلال در سامانه سوخت نیز یکی از این دشمنی‌هاست که دشمن با این کار به دنبال به خیابان کشاندن مردم بود اما مردم فهیم بودند و توطئه دشمن را خنثی کردند و ما باید قدردان این مردم باشیم چراکه حضرت علی علیه‌السلام هم چنین مردمی نداشتند.