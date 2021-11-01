علم مبارزه با استکبار جهانی در دست ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری صبح دو شنبه در آئین تودیع و معارفه مسئولان بسیج دانشجویی خراسان شمالی که در دانشگاه آزاد بجنورد برگزار شد با اشاره به حوادث ۱۳ آبان، اظهار کرد: دفاع نتیجه طبیعی دشمنی با هر ملتی است لذا اکنون ایران از خود دفاع می‌کند.

امام جمعه بجنورد با تاکید بر اینکه نظام استکباری هیچ گاه دست از مظلوم کشی بر نخواهد داشت، گفت: آمریکا ۱۷ آزمایش هسته‌ای را بر روی مردم الجزایر انجام داد؛ این اوج بی رحمی آن‌ها را می‌رساند.

وی همچنین به جنایات آمریکا در قبال ایران اشاره کرد و افزود: طی جنگ تحمیلی که ۲۴۰ هزار شهید دادیم چه کسی حامی و تحریک کننده عراق بود و به آن‌ها بمب شیمیایی، تانک و هواپیما جنگی می‌داد؟

حجت الاسلام نوری در ادامه به آثار حضور آمریکا در افغانستان اشاره داشت و بیان کرد: آمریکا ۲۰ سال در این کشور بود اما هیچ رشد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی حاصل نشد و در نهایت پس از ۲۰ سال به خانه نخست بازگشتند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی دیگر جنایت آمریکا در خاورمیانه را تولید و حمایت داعش دانست و گفت: نمی‌توانیم نام یک کشور منطقه را ببریم که استکبار به آن ضربه نزده باشد.

وی ایجاد فتنه‌ها و تحریم‌های اقتصادی را دیگر جنایت آمریکا و استکبار جهانی علیه ملت ایران عنوان کرد و افزود: ما صرفاً می‌خواهیم روی پای خودمان بایستیم و با آن‌ها نیز کاری نداریم اما نمی‌خواهند این اجازه را به ما بدهند.

حجت الاسلام نوری تصریح کرد: سازمان‌های بین‌المللی اعلام می‌کنند که استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای منعی ندارد اما برای جلوگیری از پیشرفت ایران، ما را تحریم می‌کنند.

امام جمعه بجنورد با اشاره به سنگ اندازی دشمنان در کار دولت، اضافه کرد: قصد دشمن در جا زدن کشور است لذا هر روز مشکلاتی مانند حمله سایبری ایجاد می‌کنند تا دولت نتواند برنامه‌های خود را اجرا کند.

وی افزود: ایران امروزه علم مبارزه با استکبار را برداشته است و برای محقق شدن این هدف بسیج باید کل مردم را زیر پرچمش قرار داده و مردم را به صحنه بیاورد.

حجت الاسلام نوری در انتها با تاکید بر اینکه دانشگاه باید پویا و متحرک باشد، گفت: دانشجویان بسیجی باید در همه حوادث مانند سیل، زلزله، فتنه‌ها و… وارد میدان شوند.