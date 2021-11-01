مردم کهگیلویه و بویراحمد با حداقل ها زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی عرب‌انصاری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید بازرسی کهگیلویه و بویراحمد افزود: مردم مشکلات زیادی دارند خیلی دوره‌های سختی بر مردم تحمیل کردند که می‌شد اینگونه نباشد.

وی با بیان اینکه ما باید سنگ صبور مردم باشیم و شرایط را تغییر دهیم، گفت: مردم این استان در برخی از امور که کم نیست الگو هستند و می‌توانند همچنان هم‌الگو باشند.

عرب انصاری تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمدی‌ها در وفاداری به شهدا، وفاداری نسبت به اسلام، عشق نسبت به مذهب تشییع و عشق به امام و انقلاب، حضور تمام قد در میادین و صحنه‌های انقلاب چه در دفاع مقدس و چه انتخابات داشتند و این امر بیانگر غیرت دینی و همراهی با رهبری است.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی برخی لباس خدمت پوشیدند اما خدمت نمی‌کنند و غفلت و کم‌کاری می‌کنند، اظهار داشت: برخی افراد نیز لباس خدمت پوشیده بودند اما به انقلاب و اسلام خیانت کردند.

عرب انصاری افزود: وای به حال کسی که خود را مسلمان می‌داند اما برای این دو روز دنیا به بیت‌المال دست درازی می‌کند، انقلاب و اسلام را مسئله‌دار و مردم را ناامید می‌کند.

وی بابیان اینکه موفق کسی است که مراقب نفس خود باشد و گرایشات و تمایلات و انتخاب‌ها را مدیریت کند، گفت: رسالت و وظیفه مجموعه‌های فرهنگی اینجا سنگین می‌شود که تشر و نهیب بزنند تا شاهد چنین تاخت و تازهایی نباشیم.

عرب انصاری افزود: به بازرسان سازمان بازرسی و مدیران دستگاه قضا تاکید می‌کنم که شما یک پرونده را مطالعه نمی‌کنید و بر روی یک نقطه کوچک کار نمی‌کنید بلکه بر روی قطعه‌ای که به اسلام باز می‌گردد کار می‌کنید و شما حافظ انقلاب و اسلام هستید، پس مراقب عدالت در نگاه، بیان، اقدام و رأی خود باشید.

وی با بیان اینکه در سازمان بازرسی نباید ساعت کار داشته باشیم، تاکید کرد: مسئولان ارشد ما وحدت و انسجام دارند و برای خدمت به کشور شبانه روز تلاش می‌کنند و ما نیز باید چنین باشیم.