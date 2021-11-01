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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۴۱

نایب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه:

فرهنگسراهای ارومیه معضلات اجتماعی را آسیب شناسی کنند

فرهنگسراهای ارومیه معضلات اجتماعی را آسیب شناسی کنند

ارومیه – نایب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: بررسی آسیب های اجتماعی و فرهنگسازی از وظایف مهم فرهنگسراها است که باید این وظایف مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی منافی ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر ارومیه افزود: فرهنگ سراها نمایندگان فرهنگی شهرداری در محلات هستند که تعامل با مساجد، دفاتر تسهیل گیری، ارگان‌های دولتی و نیمه دولتی، پایگاه‌های بسیج و علمایی که در محل مستقر هستند، یکی دیگر از وظایف آنها است.

وی ادامه داد: اگر هماهنگی بین فرهنگسراها و سایر مجموعه‌ها وجود نداشته باشد فرهنگسراها با معضلات منطقه نمی‌توانند آشنایی کامل داشته باشند، چرا که توانمندی نوجوانان و جوانان و ساکنین محلات شهر وابسته به فعالیت بهینه فرهنگسراهاست.

منافی با تأکید بر مقوله استعدادیابی اظهار کرد: استعدادیابی در تمامی حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و … یکی از مهمترین وظایفی است که فرهنگسراها نباید آن را مورد غفلت قرار دهند.

وی عنوان کرد: با توجه به نیروی انسانی موجود در بدنه شهرداری، هر فرهنگسرا حداقل باید ۵ نفر کارشناس خبره و باتجربه داشته باشد.

منافی با انتقاد از برگزاری برخی مراسم یادآور شد: متأسفانه شاهدیم که بعضاً مراسم را فرهنگ سراها برگزار می‌کنند اما بهره برداری رسانه‌ای اش را ارگان‌های دیگر می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: فقر آموزشی، فقر فرهنگی و مشکلات مربوط به خانواده‌ها ان شاء الله با کمک فرهنگسراها حل و راهکارهای مناسب پیشنهاد شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه تصریح کرد: بسیار ضروری است که در فرهنگ سراها به ویژه فرهنگ سرهای مناطق کمتر برخوردار یک کارشناس حقوقی برای مشاوره به مردم منطقه مستقر شده و یا حضور یابد.

کد مطلب 5341191

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    نظرات

    • محمد IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
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      احساس و القاعات ناشی از فشارها و مشکلات اجتماعی موثر در هماهنگی مجموعه های ارشادی، فرهنگی و هنری نباید باعث ( احساس، باور و شاهد ) کاهش یا تعطیلی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی شود.

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