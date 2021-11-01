به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله علم‌الهدی با انتشار یادداشتی با عنوان «مواضع رسانه‌های معاند روی پیشخوان رسانه‌های داخلی»، با اشاره به جایگاه مهم مشهد مقدس در مرجعیت معنوی، فرهنگی و اجتماعی کشور، نسبت به برخی موضع‌گیری‌های رسانه‌های داخلی به خصوص نسبت به مطالب نمازجمعه واکنش نشان داد.

متن یادداشت به این شرح است:

مشهد مقدس همواره در مقاطع مختلف تاریخی کانون توجه و تمرکز فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوران خود بوده و تحولات این شهر بر سایر نقاط کشور اثرگذار بوده است.

در دوران حاضر نیز مشهد مقدس همچون گذشته در مرکز توجه عمومی قرار دارد، چه به خاطر وجود مضجع شریف علی بن موسی‌الرضا (علیه‌السلام) که پایگاه امید و اتکای محبان اهل بیت (علیه‌السلام) و مردم ولایتمدار ایرانی اسلامی و جهان اسلام است و چه از منظر مرجعیت فرهنگی که این شهر را به قطب دینی و صدور فرهنگ انقلابی تبدیل کرده است.

جمع این دو گزاره یعنی «نقطه اتکای معنوی ایران اسلامی» و «پایگاه صدور فرهنگ انقلابی» که امروز در مشهد پررنگ‌تر و عینی‌تر از همیشه شده است، سبب شده تا توجه به این شهر دوچندان شود و ذره‌بین رسانه‌ها را به سمت خود جذب کند.

تحول منظومه رسانه‌ای در جهان، سرعت انتشار بالا و دسترسی‌های عمومی به وسایل ارتباط جمعی، عاملی است که موضع‌گیری‌های رسانه‌ای در قبال موضوعات، وقایع و مفاهیم گوناگون را به سرعت در میان مخاطبان توزیع و انگاره‌سازی می‌کند.

بررسی اجمالی محتوای تولید و توزیع شده در برخی رسانه‌ها پیرامون شهر مشهد مقدس که دارای ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متعدد داخلی و بین‌المللی است و از طرف دیگر، جریان‌سازی فعالان فرهنگی و سیاسی مشهد در کشور، مؤید این واقعیت است که عمده رسانه‌های برون مرزی و بخشی از رسانه‌های داخلی با سوءنیت نسبت به بازنشر اخبار مربوط به این شهر و شخصیت‌های آن اقدام می‌کنند.

این سوءنیت در پرداختن به موضوعات مرتبط با مشهد مقدس تا اندازه‌ای مشهود است که بعضأ هماهنگی فرمی و محتوایی در بازنشر مطالب در داخل و خارج از کشور به چشم می‌خورد.

مشهد مقدس که در سال‌های اخیر تبدیل به پایگاه انقلابی‌گری و اندیشه‌ورزی انقلابی در کشور شده است، به واسطه اثرگذاری ملی خود، آماج تهاجمات رسانه‌ای گسترده و عملیات روانی شده است که علاوه بر مبانی هویتی این شهر، شخصیت‌ها و چهره‌های مؤثر و انقلابی مشهد را نیز هدف گرفته است.

یکی از مصادیق این موضوع، پرداخت جهت‌گیرانه به خطبه‌های نمازجمعه مشهد و اخبار پیرامون نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی است، انتخاب تصاویر، تقطیع و برش‌های معنادار محتوای تبیینی و تفصیلی به نفع نیات سو ءرسانه‌ای به اندازه‌ای بسط پیدا کرده که شاهد استفاده رسانه‌ای برخی جریان‌های سیاسی داخلی از محتوای رسانه‌های معاند خارجی هستیم.

تکرار مواضع همسو با رسانه‌های خارجی از سوی برخی رسانه‌های داخلی، شائبه خط دهی و یا به تعبیر دیگر، ضریب دادن به مسائل خلاف واقع پیرامون شهر مشهد مقدس و شخصیت‌های انقلابی این شهر را جدی‌تر می‌کند.