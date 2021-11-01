به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی باستان، صبح دوشنبه در همایش دانش‌آموزان جهادگر استان مرکزی با بیان اینکه برگزاری اردوهای جهادی دانش‌آموزی در مناطق محروم علاوه بر مزیت‌های فراوانی که به همراه دارد، بهترین بستر برای تربیت مدیران انقلابی برای آینده نظام اسلامی است، اظهار کرد: کارآمدی از ارکان اردوهای جهادی است و با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان در برخی از بخش‌ها چالش‌ها و نواقصی وجود دارد که دلیل اصلی آن ناکارآمدی برخی مدیریت‌ها است، بنابراین وجود اردوهای جهادی می‌تواند گام بلندی برای کارآمدی در مجموعه مدیریتی آینده کشور باشد.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان جهادگر با حضور در مناطق محروم علاوه بر خدمت‌رسانی، می‌توانند زبان گویای مردم این مناطق باشند و نواقص و مشکلات موجود را با رعایت اصلی عدالت، دلسوزی و آگاهی به مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی منتقل کنند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور تصریح کرد: اردوهای جهادی باید برنامه‌محور باشند و استمرار داشته باشند چرا که بسیاری از طرح‌های عمرانی زمان‌بر هستند و برای موفقیت در اقدامات باید برنامه چندساله برای رفع چالش‌های موجود در مناطق محروم وجود داشته باشد.

باستان گفت: اردوهای جهادی به لحاظ واژه تلفظی فرآیندهای مختلفی را پشت سر گذاشته و بعد از مسافرت جهادی، حرکت و زندگی جهادی اکنون به مؤمن جهادی رسیده و تلاشگران این عرصه باید ضمن فعالیت در مناطق محروم به تمام اصول و مبانی اسلامی و انقلابی پایبند و به معنای واقعی کلمه مؤمن باشند.

وی ادامه داد: دشمنان نظام اسلامی اکنون در سه جنگ نرم، جنگ شناختی یا به عبارتی مدیریت ذائقه‌ها و جنگ ترکیبی از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی کشور ما را محاصره کرده و نقش دانش‌آموزان در خنثی‌سازی توطئه‌های آنان اثربخش است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور عنوان کرد: دانش‌آموزان به‌عنوان مدیران آینده انقلاب اسلامی باید با تمام قوا در تمامی جبهه‌های جنگ دشمن حضور داشته باشند و برای حفظ ارزش‌های والای انقلاب اسلامی از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنند.

باستان اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب تکالیف مهمی بر عهده دانش‌آموزان قرار داده و در سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش نیز به این مسائل توجه ویژه شده است و دانش‌آموزان باید بدانند که آینده نظام اسلامی با وجود آنان درخشان می‌شود.

وی گفت: الگوی دانش‌آموزان، شهید «حسین فهمیده» است که با وجود نوجوانی از جان خود گذشت تا گزندی به ایران اسلامی وارد نشود و شهادت وی تحولی شگرفی در دفاع مقدس ایجاد کرد.