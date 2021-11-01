کامران کلانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات حوزه نیروی کار اظهار داشت: مهارت، حلقه مفقوده بازار کار استان اصفهان است که نیروی کار امروز یا از سطح معارف و اطلاعات قابل قبولی برخوردار نیست و یا اگر تحصیلکرده دانشگاهی است آموخته‌های آن متناسب با نیاز بازار کار نیست.

وی افزود: باید به صورت عملیاتی تکنولوژی‌های جدید وارد کنیم و در صنایع مختلف دولت ریل گذاری کند که از این طریق مهارت‌آموزی را توسعه و این مشکل حل شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده در جامعه کارگری گفت: در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ابتدا در شناسایی موضوعات مهم حوزه کار مطالعاتی انجام گرفت که مشخص شد دانش آموختگان دانشگاهی یکی از معضلات امروزه ما به شمار می‌آید.

اجرای طرح اشتغال همزمان با تولید

وی با بیان اینکه تعریف مهارت در دنیا تغییر کرده است، تصریح کرد: در گذشته کارگر یک فرد فاقد تحصیلاتی تعریف می‌شد اما امروزه کارگر را تحصیل کرده دانشگاهی می‌بینیم که مهارت لازم را ندارد.

کلانی ادامه داد: در راستای توسعه مهارت یک اقدام بزرگ را با همکاری اتاق بازگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه آزاد استان در اصفهان انجام دادیم.

وی عنوان این اقدام را اشتغال همزمان با تولید بیان کرد و افزود: این طرح در قالب پویش به صورت پایلوت در استان و در اواخر ماه جاری به صورت کلی در سطح همه دانشگاه‌ها اجرایی خواهد شد.

آموزش دوگانه فنی و حرفه‌ای

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: در این طرح افراد بخشی از زمان تحصیل خود را در مقطع کارشناسی، ارشد و دکترا با حضور در واحدهای صنعتی و تولیدی به مهارت آموزی اختصاص می‌دهند.

وی ادامه داد: همچنین با ستاد کل قرارگاه نیروهای مسلح نیز مقررشده تا سربازان وظیفه بخشی از خدمت سربازی خود را در محیط واقعی کار بگذارند.

کلانی با اشاره به پویش پیشتازی و مهارت‌آموزی داوطلبانه است، گفت: این طرح اجرا و بسیار موفقیت‌آمیز بوده است و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای آموزش دوگانه‌ای را طراحی کرده که با مجمع امور صنفی و اتاق اصناف انجام داده و به صورت پایلوت در صنف اتومبیل سواری پیاده کرده است.

وی ادامه داد: بعد از آموزش تئوری و عملی، افراد در محیط واقعی کار مهارت لازم را به صورت عملی فرا می‌گیرند. بنابراین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای باید آموزش‌ها را به سمت محیط واقعی کاری برای رفع خلاء مهارت‌آموزی در افراد جویای کار سوق دهد.