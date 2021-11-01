رونمایی از پیراهن تیم ملی بسکتبال بانوان اعزامی به مسابقات آسیایی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تیم ملی بسکتبال بانوان ایران به زودی جهت شرکت در مسابقات دسته «ب» کاپ آسیا ۲۰۲۱ به اردن اعزام می‌شود. فدراسیون بسکتبال طی مراسمی رسمی از پیراهن این تیم برای شرکت در مسابقات آتی رونمایی کرد.

این مراسم با حضور مدیران فدراسیون بسکتبال، مدیران شرکت داریا همراه، خبرنگاران و ورزشکاران به میزبانی فدراسیون بسکتبال ایران برگزار شد.

شرکت «داریا همراه پایتخت» نماینده گوشی‌ها و تبلت‌های سامسونگ در ایران، به عنوان حامی مالی فدراسیون بسکتبال، حمایت از تیم‌های ملی و ورزشکاران این رشته را بر عهده دارد.

پیش از این نیز شرکت داریا همراه در مراسم‌های رسمی از تیم ملی مردان اعزامی به مسابقات المپیک ۲۰۲۰ توکیو و تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان جهت شرکت در مسابقات انتخابی المپیک حمایت و تجلیل کرده بود.

امامی، مدیر مارکتینگ شرکت داریا همراه در این مراسم با اشاره به حمایت این شرکت از ورزش بسکتبال گفت: «در طول سالی که گذشت، ما افتخار همراهی با فدراسیون و تیم‌های ملی بانوان و آقایان بسکتبال را داشتیم. خوشحالیم که از تیمی حمایت می‌کنیم که بعد از چندین دهه برای اولین بار توانسته است به کاپ آسیا صعود کند و فارغ از نتیجه، تیم ملی بسکتبال، داریا همراه را همواره به عنوان یک حامی و ضامن در تمام امور کنار خود خواهد داشت».

امامی با تاکید بر حمایت داریا همراه از قهرمانان ورزشی و فرهنگی افزود: «همان طور که در هفته‌ی گذشته داریا با شعار داریا همراه قهرمان شد در فضای مجازی حضور داشت، امیدواریم که این حمایت از قهرمانان را همیشه داشته باشیم و بتوانیم در کنار تیم ملی، نتیجه‌ای شایسته‌ی کشور عزیزمان را در این مسابقات رقم بزنیم».

در ادامه این مراسم طباطبایی، رئیس فدراسیون بسکتبال در مورد اعزام تیم ملی بانوان به مسابقات آسیایی گفت: «تیم ملی بسکتبال بانوان اولین بار است که در یک مسابقه رسمی قهرمانی آسیا حضور پیدا می‌کند. اهمیت این مسابقه به این جهت است که پوشش حجاب بانوان از سال ۲۰۱۸ توسط فدراسیون جهانی تأیید شده و این اولین حضور ما در چنین مسابقاتی خواهد بود. تیم ملی بانوان ما شانس زیادی برای صعود به دسته‌ی A دارد و امیدواریم که بتوانیم مسابقاتمان را در این دسته ادامه داده و تیم را به سطح تیم ملی بسکتبال آقایان نزدیک کنیم تا شرایط یکسانی برای هر دو تیم ایجاد و بتوانیم از حق بسکتبال ایران در مجامع بین المللی دفاع کنیم».

مسابقات دسته «ب» کاپ بانوان آسیا با حضور ۶ تیم طی روزهای ۱۶ تا ۲۲ آبان ماه به میزبانی اردن برگزار می‌شود.

شرکت داریا همراه پایتخت، حامی مالی فدراسیون بسکتبال با رویکردی حمایت‌گرانه همواره در کنار ورزشکاران و هنرمندان کشور قرار داشته است. این شرکت به تازگی با اسپانسری از فیلم «قهرمان» تازه‌ترین ساخته اصغر فرهادی زمینه اکران این فیلم را در سینماهای کشور را فراهم کرد. به این ترتیب داریا همراه کمک می‌کند تا علاقه‌مندان بتوانند این اثر تازه فرهادی را بر پرده سینما تماشا کنند.

در بخش پایانی مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی بسکتبال بانوان، شرکت داریا همراه با اهدای هدایایی از ورزشکاران و کادرفنی تیم ملی تجلیل کرد.

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