نخستین دوره آموزشی طنز مطبوعاتی در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره آموزشی طنز مطبوعاتی با عنوان «دوپینگ خنده» در اصفهان با حضور محمدرضا شهبازی نویسنده، طنزپرداز و مجری تلویزیون، مسئول باشگاه طنز و کاریکاتور انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

مهلت ثبت نام در این دوره تا روز سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ است و علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام با شماره ۰۹۳۳۳۵۳۶۸۰۴ تماس حاصل نمایند.

مدیر دفتر طنز حوزه هنری استان اصفهان در خصوص برگزاری این برنامه گفت: این برنامه اولین برنامه شب طنز مطبوعاتی است که در سال جاری در حوزه هنری برگزار می‌شود. جلسه حضوری این برنامه در ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه روز پنج شنبه ۱۳ آبان ماه با حضور محمدرضا شهبازی طنزپرداز خوب کشورمان برگزار می‌شود و این دوره که به صورت کارگاهی برگزار می‌شود دارای جلسات آموزش مجازی نیز هست و در مجموع دوره یک ماه به طول می‌انجامد.

رسول شاکرین ادامه داد: علاقه مندان می‌توانند پس از حضور در این دوره وارد دوره‌های تخصصی دفتر طنز حوزه هنری استان اصفهان شوند و به صورت حرفه‌ای به طنزپردازی بپردازند.

مدیر دفتر طنز حوزه هنری استان اصفهان با اشاره به برگزاری این نشست تخصصی خاطرنشان کرد: در این جلسات شرکت کنندگان با تکنیک‌های طنز پردازی، قالب‌های طنز و جریان شناسی طنز کشور و ایران آشنا خواهند شد و کتاب‌هایی برای نوشتن بهتر طنز به آنها معرفی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این دوره آموزشی طنز مطبوعاتی، آشنایی مخاطبان با این گونه طنزپردازی است و همچنین تربیت طنزپردازانی که پس از گذراندن این دوره بتوانند به صورت حرفه‌ای به نوشتن طنز بپردازند.