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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۵۰

با حضور محمدرضا شهبازی برگزار می‌شود؛

نخستین دوره آموزشی طنز مطبوعاتی در اصفهان

نخستین دوره آموزشی طنز مطبوعاتی در اصفهان

اصفهان - نخستین دوره آموزشی طنز مطبوعاتی با عنوان «دوپینگ خنده» با حضور محمدرضا شهبازی در اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره آموزشی طنز مطبوعاتی با عنوان «دوپینگ خنده» در اصفهان با حضور محمدرضا شهبازی نویسنده، طنزپرداز و مجری تلویزیون، مسئول باشگاه طنز و کاریکاتور انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

مهلت ثبت نام در این دوره تا روز سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ است و علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام با شماره ۰۹۳۳۳۵۳۶۸۰۴ تماس حاصل نمایند.

مدیر دفتر طنز حوزه هنری استان اصفهان در خصوص برگزاری این برنامه گفت: این برنامه اولین برنامه شب طنز مطبوعاتی است که در سال جاری در حوزه هنری برگزار می‌شود. جلسه حضوری این برنامه در ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه روز پنج شنبه ۱۳ آبان ماه با حضور محمدرضا شهبازی طنزپرداز خوب کشورمان برگزار می‌شود و این دوره که به صورت کارگاهی برگزار می‌شود دارای جلسات آموزش مجازی نیز هست و در مجموع دوره یک ماه به طول می‌انجامد.

رسول شاکرین ادامه داد: علاقه مندان می‌توانند پس از حضور در این دوره وارد دوره‌های تخصصی دفتر طنز حوزه هنری استان اصفهان شوند و به صورت حرفه‌ای به طنزپردازی بپردازند.

مدیر دفتر طنز حوزه هنری استان اصفهان با اشاره به برگزاری این نشست تخصصی خاطرنشان کرد: در این جلسات شرکت کنندگان با تکنیک‌های طنز پردازی، قالب‌های طنز و جریان شناسی طنز کشور و ایران آشنا خواهند شد و کتاب‌هایی برای نوشتن بهتر طنز به آنها معرفی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این دوره آموزشی طنز مطبوعاتی، آشنایی مخاطبان با این گونه طنزپردازی است و همچنین تربیت طنزپردازانی که پس از گذراندن این دوره بتوانند به صورت حرفه‌ای به نوشتن طنز بپردازند.

کد مطلب 5341279

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