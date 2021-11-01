به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین‌فر، با اشاره به اینکه ثبت‌نام از متقاضیان مسکن در طرح جهش تولید مسکن از ۲۸ مهرماه سال‌جاری آغاز شده است، اظهار کرد: برای شهرهای ابهر، خرم‌دره و قیدار به دلیل نبود زمین دولتی نداریم، دسترسی به سامانه امکان‌پذیر نبود اما براساس پیگیری‌های به عمل آمده امکان ثبت‌نام در همه شهرهای استان زنجان فراهم شد.

وی با بیان اینکه در اجرای قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی سامانه سمن مسکن به آدرس saman.mrud.ir را ایجاد کرده است، عنوان کرد: متقاضیان می‌توانند در این سامانه با درج کد ملی اطلاعات خود را ثبت کنند و متقاضیان مسکن در همه شهرهای استان زنجان قادر به ثبت‌نام هستند.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان تصریح کرد: فعلاً محدودیتی از لحاظ ظرفیت برای ثبت‌نام از طرف اداره کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی برای ثبت‌نام در سایت یاد شده اعلام نشده است.

شاهین فر با بیان اینکه شرایط ثبت‌نام در سامانه «سمن مسکن» همانند طرح اقدام ملی است، یادآور شد: متقاضیان باید چهار شرط مندرج در قانون را داشته باشند، داشتن فرم «ج سبز»، نداشتن مالکیت خصوصی ملک، تاهل یا سرپرست خانوار بودن و داشتن سابقه حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن از شروط اصلی برای ثبت‌نام متقاضیان است و در اجرای این طرح، همانند طرح اقدام ملی مسکن از قانون تبعیت می‌شود.