به گزارش خبرنگار مهر، حسن مددی ظهر دوشنبه در حاشیه نمایشگاه کشفیات پلیس البرز و طرح ضربتی جمع آوری مجرمین که در محل پلیس آگاهی استان البرز برگزار شد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در ادامه طرح‌هایی ضربتی پلیس که در استان در حال پیگیری است با همکاری قرارگاه پیگیری جرایم خاص، امروز تعداد قابل توجهی از مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار سرقت شناسایی شدند.

وی با بیان اینکه متأسفانه در بین این سارقین، سارقین مسلح نیز، مشاهده می‌شوند، تصریح کرد: ما قبلاً به برخی سارقین هشدار داده بودیم برخی از سرقت‌های مسلحانه که اتفاق می‌افتد، اگر شرایط محاربه داشته باشد حتماً دادستان به عنوان مدعی العموم، تقاضای اشد مجازات را برای آنها خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بیان کرد: همان طور که سارقان با جان مردم بازی می‌کنند و حیثیت و آبروی مردم را به خطر انداختند در دستگاه قضائی تلاش خواهیم کرد به سمتی برویم که این افراد با اشد مجازات قانونی که در محاربه پیش بینی شده است، مواجه شوند.

وی خاطرنشان کرد: این امر درس عبرتی می‌شود برای دیگران که تلاش می‌کنند به راحتی مرتکب سرقت‌های متعدد می‌شوند و فکر می‌کنند که بالاخره بعد از تحمل مدتی حبس آزاد خواهند شد.

مددی گفت: سارقان بدانند که دام قانون و پلیس قرار می‌گیرند و با جانشان بازی می‌کنند و ممکن است خودشان و زندگیشان را از دست بدهند.

وی با بیان اینکه طرح‌های ضربتی پلیس البرز را پیگیری می‌کنیم و نهادهای ارفاقی و مرخصی‌ها را محدود کرده ایم، اظهار کرد: امید است، شاهد کاهش میزان جرایم در استان باشیم، چرا که این موضوع زیبنده مردم خوب البرز نیست.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز متذکر شد: سارقین بدانند مراجع و دستگاه قضائی از جرایم آنها نخواهند گذشت و با تلاش پلیس آگاهی البرز مجرمین تعقیب و مجازات خواهند شد.