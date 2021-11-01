به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرشریف، پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری به مناسبت سالروز تاسیس اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان اظهار داشت: یکی از بزرگترین افتخارات این انجمن این است که نیمی از شهدای دانش آموز کشور، عضو این انجمن هستند.

وی با اشاره به برنامه های هفته دانش آموز در استان یزد عنوان کرد: دیدار اعضای انجمن اسلامی با ائمه جمعه سراسر استان یزد، برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوع «آمریکا عامل پیشرفت یا مانع پیشرفت»، غبارروبی مزار شهدای دانش آموز در گلزار شهدای خلدبرین و برگزاری اجتماع بزرگ دانش آموزان یزد در روز ۱۳ آبان از جمله این برنامه هاست.

میرشریف یادآور شد: کرسی آزاداندیشی «آمریکا عامل پیشرفت یا مانع پیشرفت»، فردا (سه‌شنبه) از ساعت ۱۸ به صورت آنلاین و در بستر اسکای روم برگزار می شود و شرکت همه دانش آموزان در آن آزاد است.

وی همچنین از برگزاری نشست سیاسی با موضوع استکبارستیزی و افول آمریکا خبر داد و بیان کرد: این نشست نیز چهارشنبه شب برای پسران و عصر پنجشنبه برای دختران عضو اتحادیه برگزار می شود.

رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان یزد همچنین با اشاره به برنامه های محوری این انجمن در سال تحصیلی جاری بیان کرد: رونمایی از طرح رسا به عنوان یک طرح تربیتی، یکی از اصلی‌ترین برنامه هاست که در قالب این طرح، ۱۰۶ ساحت تربیتی دانش آموزان تقویت می شود.

وی، رسا را مخفف واژه های رشد ستارگان انجمنی دانست و گفت: با توجه به اینکه یک منظومه فکری و تربیتی تدوین شده، در راستای همین منظومه، طرح سیر تربیتی بعد از ۱۳ آبان آغاز می شود.

میرشریف یادآور شد: این طرح دانش آموزان پایه هفتم تا دوازدهم را زیر پوشش قرار می دهد.

وی همچنین از برگزاری جشنواره «ایبنو» خبر داد و گفت: این جشنواره به حمایت از ایده های دانش آموزی و مربیان و معلمان و فرهنگیان می پردازد.

میرشریف همچنین از برگزاری جشنواره رسانه ای «رسانش» خبر داد و اظهار داشت: در قالب این جشنواره از طرح های دانش آموزی در قالب پادکست، کلیپ، نشریات الکترونیکی و ... حمایت می شود.

وی از استمرار اجرای طرح سرگذشت پژوهی شهدا خبر داد و گفت: این طرح توسط گروه های چهار نفره دانش آموزی به همراه یک مربی با حضور در خانواده های شهدا، کار تکمیل پرونده های شهدا از نظر جمع آوری اطلاعات، خاطرات، زندگینامه و وصایا را انجام می دهند.

رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان یز یادآور شد: تاکنون در سطح کشور ۷ هزار پرونده شهدای دانش آموز، سرگذشت پژوهی و تکمیل شده و در استان یزد نیز بر اساس آمار ارائه شده، ۲۳۵ سرگذشت پژوهی انجام شده و پیش بینی می شود ۱۰۰ پرونده دیگر نیز به زودی تکمیل شود.

وی از برگزاری اجتماع دانش آموزان یزدی در روز پنج شنبه، ۱۳ آبان ماه خبر داد و گفت: برای بزرگداشت ۱۳ آبان برنامه های مختلفی از جمله اجتماع دانش آموزی پیش بینی شده که این اجتماع ساعت ۱۰ صبح روز ۱۳ آبان برگزار می شود.