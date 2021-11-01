حجت الاسلام رضا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار تقطیع شده بخشی از سخنان خود در یادواره شهید رجبعلی محمدزاده توسط برخی رسانه‌ها، اظهار کرد: سخنان آن مراسم از ابتدا در خصوص شهید محمدزاده بود؛ لذا آنچه در آن جلسه مطرح شد مربوط به کسانی بود که در حوزه وحدت شیعه و سنی توهینی کرده و یا تفرقه افکنی می‌کنند.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: شهید محمدزاده شهید وحدت بود و در این مسیر به شهادت رسید؛ لذا سخنان بنده در این مراسم نیز حول همین حوزه بوده است؛ از این رو منظور ما افرادی بودند که بین شیعه و سنی اختلاف افکنی می‌کنند.

وی در خصوص لزوم مطالبه گری در چهارچوب‌های موجود، افزود: رهبر انقلاب فرموده‌اند مطالبه گری همراه با منطق، احترام، دقیق و به دنبال نتیجه باشد.

حجت الاسلام نوری با تاکید بر اینکه در مطالبه گری نباید به دنبال تخریب بود، گفت: باید در مطالبه به دنبال محقق شدن یک اقدام باشیم.

وی در انتها گفت: مطالبه گری اگر در این چهار چوب باشد خواسته امام انقلاب است و ائمه جمعه تکلیف دارند که از آن حمایت کنند.

گفتنی است حجت الاسلام نوری در یادواره شهید محمدزاده سخنانی را در نقد اختلاف افکنی بین شیعه و سنی مطرح کرد اما برخی رسانه‌ها با تقطیع این بیانات، سعی داشتند مخاطب سخنان امام جمعه بجنورد را مطالبه گران استان معرفی کنند.