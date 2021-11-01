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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۵۸

امام جمعه بجنورد:

تکلیف ائمه جمعه حمایت از مطالبه‌گران است

تکلیف ائمه جمعه حمایت از مطالبه‌گران است

بجنورد- امام جمعه بجنورد با تاکید بر اینکه سخنانش در یادواره شهید محمدزاده پیرامون اختلاف افکنی بین شیعه و سنی بوده است، گفت: ائمه جمعه تکلیف دارند تا از مطالبه گران حمایت کنند.

حجت الاسلام رضا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار تقطیع شده بخشی از سخنان خود در یادواره شهید رجبعلی محمدزاده توسط برخی رسانه‌ها، اظهار کرد: سخنان آن مراسم از ابتدا در خصوص شهید محمدزاده بود؛ لذا آنچه در آن جلسه مطرح شد مربوط به کسانی بود که در حوزه وحدت شیعه و سنی توهینی کرده و یا تفرقه افکنی می‌کنند.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: شهید محمدزاده شهید وحدت بود و در این مسیر به شهادت رسید؛ لذا سخنان بنده در این مراسم نیز حول همین حوزه بوده است؛ از این رو منظور ما افرادی بودند که بین شیعه و سنی اختلاف افکنی می‌کنند.

وی در خصوص لزوم مطالبه گری در چهارچوب‌های موجود، افزود: رهبر انقلاب فرموده‌اند مطالبه گری همراه با منطق، احترام، دقیق و به دنبال نتیجه باشد.

حجت الاسلام نوری با تاکید بر اینکه در مطالبه گری نباید به دنبال تخریب بود، گفت: باید در مطالبه به دنبال محقق شدن یک اقدام باشیم.

وی در انتها گفت: مطالبه گری اگر در این چهار چوب باشد خواسته امام انقلاب است و ائمه جمعه تکلیف دارند که از آن حمایت کنند.

گفتنی است حجت الاسلام نوری در یادواره شهید محمدزاده سخنانی را در نقد اختلاف افکنی بین شیعه و سنی مطرح کرد اما برخی رسانه‌ها با تقطیع این بیانات، سعی داشتند مخاطب سخنان امام جمعه بجنورد را مطالبه گران استان معرفی کنند.

کد مطلب 5341362

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