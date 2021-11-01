احمد مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر ۹۷ درصد جایگاه‌های سوخت این منطقه به مدار ارائه سوخت با کارت سهمیه‌ای بازگشته اند، با بیان اینکه تمامی ۱۲۳ جایگاه سوخت در مرکز استان و شهرهای شمال آذربایجان‌غربی به طور کامل فعال بوده و سوخت با نرخ آزاد را تحویل مشتریان می‌دهند، ادامه داد: حدود ۹۸ درصد از این جایگاه‌ها با تلاش کارشناسان شرکت نفت به مدار نرمال برگشته و سوخت را با کارت سهمیه‌ای ارائه می‌دهند.

وی در خصوص آخرین وضعیت جایگاه‌های سوخت در استان با بیان اینکه ۲۱ تیم فنی و پشتیبانی، مسئولیت راه اندازی مجدد جایگاه‌های سوخت این منطقه را عهده‌دار هستند، افزود: تلاش برای اتصال ۳ درصد از جایگاه‌های سوخت باقی مانده برای سوخت گیری با نرخ سهمیه‌ای نیز ادامه دارد.

مجرد با قدردانی از صبر و شکیبایی شهروندان در اختلال به وجود آمده، افزود: پس از اختلال در سامانه هوشمند سوخت، اکثر جایگاه‌ها در کمتر از ۱۰ ساعت با نرخ آزاد به چرخه فعالیت بازگشتند.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه خاطرنشان کرد: فهرست جایگاه‌های سوخت منطقه ارومیه که به صورت کامل با کارت سهمیه‌ای نیز فعال هستند در پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به طور مرتب بروز رسانی می‌شود.