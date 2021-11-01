به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله امینیفر ظهر دوشنبه در نشست خبری «سومین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج خراسان رضوی» که فرهنگسرای رسانه مشهد برگزار شد، اظهار کرد: دوازدهم تا چهاردهم آبان ماه، رویداد بزرگ تولید محتوای دیجیتال بسیج خراسان رضوی در نمایشگاه بینالمللی مشهد برگزار میشود.
وی با بیان اینکه تیمهای متقاضی و احراز صلاحیت شده در سه محور «بازیهای ویژه تلفن همراه»، «نرمافزارهای ویژه تلفن همراه» و «پویانمایی» به رقابت خواهند پرداخت، ادامه داد: ۸۶ نفر در قالب ۲۶ تیم با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی در این رویداد رقابت میکنند.
مسئول مرکز فضای مجازی سپاه امام رضا (ع) با اشاره به حضور ۲۶ تیم از ۹ شهرستان خراسان رضوی، اضافه کرد: هشت تیم از مشهد، سه تیم از نیشابور، چهار تیم از سبزوار، سه تیم از بینالود، دو تیم از فیروزه، سه تیم از کاشمر، دو تیم از رشتخوار و یک تیم از تربت حیدریه در این رویداد شرکت میکنند.
وی در خصوص زمانبندی برگزاری این رویداد، گفت: ساعت ۸ صبح چهارشنبه دوازدهم آبان ماه موضوعات تولیدی به تیمها اعلام میشود و تیمهای شرکت کننده فرصت دارند ظرف ۴۸ ساعت از آغاز رسمی این رویداد در قالب موضوعات اعلامی، ایدهپردازی کرده و ایدههای خود را به محصول تبدیل کنند.
امینیفر با بیان اینکه در هر رشته، یک تیم داوری و نظارت سه نفره کار بازدید و سنجش آثار تولیدی بر اساس معیارهای فنی و محتوایی بر عهده دارند، ابراز کرد: اختتامیه و معرفی آثار برتر ساعت ۱۵ روز جمعه چهاردهم آبان ماه با حضور سردار غیاثی، فرمانده سپاه امام رضا (ع) انجام میشود که تیمهای برتر به مرحله کشوری این رویداد اعزام میشوند.
وی یادآور شد: این رویداد بهصورت همزمان در سراسر کشور و با رقابت ۴۰۰ تیم برگزار میشود.
مسئول مرکز فضای مجازی سپاه امام رضا (ع) تصریح کرد: ایجاد «نهضت تولید محتوا» در کشور یکی از مباحث مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده که با توجه به وضعیت این حوزه در کشور، ضعفهایی دیده میشود که باید نسبت به تقویت آن اقدام کرد.
وی افزود: بیشتر محصولات تولیدی توانایی رقابت با نمونههای خارجی را نداشته و یا ایده مناسبی برای رقابت در بازار جهانی ندارند از این رو برگزاری چنین رویدادهایی به شناسایی افراد توانمند و ایدهپرداز کمک کرده و سبب سرمایهگذاری هدفمند روی استعدادهای این حوزه و در نتیجه تولید محتوای فاخر و قابل رقابت خواهد شد.
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