

اسدالله بادامچیان، قائم مقام حزب موتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین گفت : منفی نمایی و اتخاذ مواضع خصمانه علیه دولت و مجلس اصولگرا به ضرر اصلاح طلبان تمام می شود، چرا که مردم فرق نقد منصفانه و نظرات افراطی را به خوبی متوجه می شوند.

وی اظهارداشت : در حال حاضر آنچه در روزنامه ها و مواضع اصلاح طلبان مشاهده می شود، انتقاد های تند و خصمانه و به دور از انصاف علیه دولت و مجلس اصولگرا است و هیچ گونه نقد کارشناسی شده و صحیحی که مورد استقبال مردم و مسئولان قرار گیرد نیست.

بادامچیان افزود: مطمئنا اتخاذ اینگونه مواضع خصمانه، افراطی و غیر کارشناسی باعث سلب اعتماد مردم نسبت به اصلاح طلبان و بی توجهی به مواضع و تصمیمات آنها می گردد.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان، در خصوص شرایط کنونی اصلاح طلبان نیز گفت: در حال حاضر نمی توان درباره وضعیت اصلاح طلبان اظهارنظری کرد، چراکه کار آنها در شرایط کنونی در هاله ای از ابهام وجود دارد و فعالیت های آنان به هیچ وجه مشخص نیست.

وی با بیان اینکه اصلاح طلبان باید در خصوص مواضع و فعالیت های خود اطلاع رسانی کنند، تصریح کرد: آنها باید شرایط خود را برای مردم روشن کرده و وضعیت مبهم خود را برای تصمیم گیری آنان شفاف سازی کنند، چرا که این موضع مبهم باعث بی اعتمادی مردم نسبت به آنها خواهد شد.

این فعال سیاسی اصولگرا، در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به موضع متفاوت اصلاح طلبان در خصوص بحث اعتدال گرایی در میان آنها، اظهارداشت: اصولگرایان از حرکت اصلاح طلبان به سمت اعتدال استقبال کرده و می کنند اما این تنها یک شعار انتخاباتی برای اصلاح طلبان است .

بادامچیان افزود : اصلاح طلبان متوجه شدند که باید به اعمال افرطی خود در گذشته اعتراف کنند که این مغایر با شعار تساهل و تسامح آنان در هنگام در دست داشتن قدرت بود.

وی ادامه داد: بوجود آمدن مشکلات فوق باعث شده است که در دو هفته اخیر اصلاح طلبان اصل این مطلب را نفی کنند و بگویند که اصلا افراطی گری در بین نیرو های ما وجود نداشته که بخواهیم به سمت اعتدال حرکت کنیم؛ ولی غافل از اینکه در هر دو صورت بیان و یا تکذیب این مطلب، به ضرر خود عمل کرده و شک مردم در اینکه حرف اصلاح طلبان با عملشان متفاوت است به را یقین تبدیل کرده اند.

بادامچیان خاطر نشان کرد: اتخاذ این رویه از سوی اصلاح طلبان باعث شد تا همه متوجه شوند که مطرح شدن رویه اعتدالی از سوی اصلاح طلبان تنها یک نوع شعار سیاسی برای برنده شدن و کسب موفقیت در انتخابات مجلس هشتم است .

وی رویکرد شورای نگهبان در مسئله رد یا تائید صلاحیت افراد را استقبال از رویه اعتدال گرایی ذکر کرد و گفت: مطمئنا شورای نگهبان تنها به شعار و حرف نامزدها توجه نخواهد کرد و بر اساس قانون، کسانی را که صلاحیت حضور در انتخابات را ندارند رد و افراد مقبول جامعه را تائید صلاحیت خواهد کرد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، همچنین با اذعان به اینکه مسئله مهم اصولگرایان برای انتخابات مجلس هشتم، مصادیق انتخاباتی است، افزود: فضای روشن فعلی این مسئله را حل و فصل خواهد کرد به این دلیل که در نهایت اصولگرایان با توجه به احساس تکلیف شرعی در انتخابات حضور خواهند یافت و بر اساس این اصل دیگرجای هیچ گونه شک و شبهه ای باقی نخواهد ماند.

وی ادامه داد: هیچ گونه نگرانی ازحیث ایجاد تنش ویا اختلاف میان اصولگرایان وجود ندارد چراکه اصلاح طلبان در مصاحبه های اخیر خود هم اعلام کرده اند که نباید به نبال اختلاف میان اصولگرایان بود چون آنها در نهایت بر اساس احساس تکلیف شرعی در انتخابات حضور خواهند یافت.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان، درخصوص عدم به توافق رسیدن برخی از گروه های اصولگرا با جبهه متحد اصولگرایان گفت: هنوز تا انتخابات فرصت زیادی باقی مانده و با توجه به اینکه ما جبهه متحد را مربوط به همه اصولگرایان می دانیم، پیش بینی می کنیم تا فرارسیدن انتخابات مجلس هشتم، اکثر گروه های اصولگرا به عضویت این جبهه درآیند.

بادامچیان در پایان با ابراز رضایت ازروند حرکت اصولگرایان به سمت ائتلاف جامع تر، خاطرنشان کرد: اگر برخی گروه های اصولگرا هم در این راه به ائتلاف نپیوستند، مقابله ای هم وجود ندارد و این به معنای اختلاف نیست.