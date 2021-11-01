۱۷۷۴ پرواز در فرودگاه های آذربایجان غربی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر مهر، محمدعلی قراملکی در خصوص پرواز از فرودگاه‌های استان با بیان اینکه تعداد پروازهای فرودگاه‌های استان در مقایسه با پارسال ۲۴ درصد رشد دارد، افزود: در حال حاضر پروازها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به حالت عادی بازگشته است.

وی با بیان اینکه در این مدت ۱۴۳ هزار مسافر توسط ناوگان هوایی استان جابجا شده اند، ادامه داد: از این تعداد ۱۰ هزار مسافر در قالب ۱۱۷ پرواز خارجی از طریق فرودگاه‌های استان تردد کرده اند.

قراملکی با بیان اینکه آذربایجان غربی دارای سه فرودگاه در شهرستان خوی، ارومیه و ماکو است، عنوان کرد: در حال حاضر ۹۶ پرواز به صورت رفت و برگشت از فرودگاه بین المللی ارومیه انجام می‌گیرد.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان غربی مسیرهای تهران، مشهد و مسیر خارجی به شهر استانبول ترکیه در استان فعال است، گفت: در صورت راه اندازی مسیرهای پروازی به خارج کشور شاهد حضور گردشگران زیادی در استان خواهیم بود که زیرساخت‌های این امر در دست اجراست.

قراملکی افزود: طی سال جاری از فرودگاه شهدای خوی ۱۵۰ رفت و برگشت انجام شده است که ۴ هزار و ۹۶۶ مسافر از طریق این پروازها تردد کرده اند.