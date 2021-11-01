به گزارش خبرنگار مهر، علی بیگ زاده ظهر دو شنبه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: با کارمندان دستگاه‌های اجرایی که توجهی به موضوع تکریم ارباب رجوع ندارند برخورد خواهیم کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی ادامه داد: فلسفه وجودی کارکنان دستگاه‌های اجرایی خدمت به مردم و راه اندازی کار مردم است.

وی افزود: رعایت حقوق ارباب رجوع جزو برنامه‌های تحول در نظام اداری کشور است و مدیران دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای آن در حوزه کاری خود اهتمام جدی داشته باشند.

بیگ زاده گفت: در استان ارکان حکومت و نظام پای کار بوده و تمامی شوراهای سیاست گذاری و دستگاه‌های استان موظف به اجرای خواسته‌های شورای امر به معروف و نهی از منکر هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی همچنین گفت: بر اساس دستورالعمل‌های ستاد ملی اقامه نماز، برپایی نماز اول وقت در ادارات و حضور مدیران باید جدی گرفته شود.