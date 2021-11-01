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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۲۶

سخنگوی وزارت خارجه آلمان:

ایران زمان دقیق برگزاری مذاکرات هسته ای را اعلام کند

ایران زمان دقیق برگزاری مذاکرات هسته ای را اعلام کند

سخنگوی وزارت خارجه آلمان از تهران خواست تا زمان دقیق مورد نظر خود برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای وین را اعلام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک مقام ارشد دولت آلمان از تهران خواست تا زمان دقیق مورد نظر خود برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای وین را اعلام کند.

بر اساس این گزارش، «کریستوفر برگر» سخنگوی وزارت خارجه آلمان در این خصوص گفت: ایران تاریخ دقیقی (برای برگزاری مذاکرات) ارائه نکرده است. پس توپ در زمین ایران است. ما از ایران می‌خواهیم به اظهارات خود در خصوص از سرگیری مذاکرات جامه عمل بپوشاند.

لازم به ذکر است، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان امروز در جریان برگزاری کنفرانس خبری خود گفت: گفتگوهای ما در وین قبل از نوامبر نهایی می‌شود. ما و پکن رایزنی‌های خیلی نزدیکی با هم داریم و در بروکسل، تاریخ قطعی و نهایی نشد چون ایران می‌خواست با همه طرف‌ها و از جمله پکن رایزنی کند و تاریخ در این هفته نهایی می‌شود.

«آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا نیز روز گذشته در خصوص ادامه روند مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شرکای برجامی ضمن ابراز امیدواری نسبت به بازگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای تا پایان نوامبر، از گفتگو میان سران آمریکا و تروئیکای اروپایی در رم- محل برگزاری اجلاس سران گروه ۲۰- برای نزدیک‌تر کردن مواضع طرف‌ها به یکدیگر در خصوص روند مذارکات برجامی خبر داد.

وی همچنین تاکید کرد که ایالات متحده همزمان در حال گفتگو با چین و روسیه بر سر موضوع برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات وین است.

کد مطلب 5341489

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    نظرات

    • IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      3 1
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      آمریکا زمان دقیق رفع تحریم را بگوید. همانموقع زمان شروع مذاکرات است.
      • حسین US ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
        0 0
        دقیقا. متوجه نیستم چرا ایران اصلا به مذاکرات بر میگردد. برگشت به این شهعبده بازی یعنی اینکه این همه سال تحریم مسعله ای نبود. تعجب تعجب از مسولان ایران.
    • IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
      0 0
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      باشه چهارشنبه
    • ایرانی IR ۰۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      0 0
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      تحریم هارو برداره که اقایون از اینم یاغی تر میشن و هی مینازن به اینکه حرف ما به کرسی نشست خیر به این راحتیام نیست داداش

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