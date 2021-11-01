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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۲۱

طی ۲۴ ساعت گذشته؛

۴۸ بیمار مبتلا به کرونا در خراسان شمالی بستری شدند

۴۸ بیمار مبتلا به کرونا در خراسان شمالی بستری شدند

بجنورد- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از فوت ۲ بیمار مبتلا به کرونا خبر داد و گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۸ بیمار دارای علائم کووید ۱۹ در بیمارستان ها بستری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد پورنقی عصر دو شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت: ۲ بیمار مبتلا به کرونا در استان طی شبانه روز گذشته جان باختند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی همچنین بیان داشت: طی این مدت ۴۸ بیمار دیگر در بیمارستان‌های استان بستری شدند.

وی افزود: اکنون ۲۰۰ نفر مجموعاً در خراسان شمالی به علت کرونا بستری هستند که این عدد در قیاس با روزهای گذشته اندکی روند صعودی داشته است.

پورنقی با اشاره به روند پر شتاب واکسیناسیون در خراسان شمالی، گفت: بیش از ۸۳ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال استان تاکنون واکسینه شده اند اما برای پایان کرونا واکسیناسیون به تنهایی کافی نیست و مردم باید پروتکل‌های بهداشتی را با جدیت رعایت کنند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها گفت: کسانی که واکسن کرونا را دریافت کرده اند می‌توانند از طریق سامانه مربوط، کارت واکسن خود را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.

کد مطلب 5341492

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