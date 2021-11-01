۴۸ بیمار مبتلا به کرونا در خراسان شمالی بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد پورنقی عصر دو شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت: ۲ بیمار مبتلا به کرونا در استان طی شبانه روز گذشته جان باختند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی همچنین بیان داشت: طی این مدت ۴۸ بیمار دیگر در بیمارستان‌های استان بستری شدند.

وی افزود: اکنون ۲۰۰ نفر مجموعاً در خراسان شمالی به علت کرونا بستری هستند که این عدد در قیاس با روزهای گذشته اندکی روند صعودی داشته است.

پورنقی با اشاره به روند پر شتاب واکسیناسیون در خراسان شمالی، گفت: بیش از ۸۳ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال استان تاکنون واکسینه شده اند اما برای پایان کرونا واکسیناسیون به تنهایی کافی نیست و مردم باید پروتکل‌های بهداشتی را با جدیت رعایت کنند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها گفت: کسانی که واکسن کرونا را دریافت کرده اند می‌توانند از طریق سامانه مربوط، کارت واکسن خود را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.