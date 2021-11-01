شناسایی ۱۲۲ بیمار مبتلا به کرونا جدید در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید شیرانی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته سه بیمار کرونایی در چهارمحال و بختیاری جان باختند، اظهار کرد: مجموع فوتی‌ها در این استان به هزار و ۶۶۶ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های استان را ۱۹۲ نفر اعلام کرد و گفت: هم‌اکنون ۲۹ بیمار مبتلا به کرونا با شرایط بحرانی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های چهارمحال و بختیاری بستری هستند.

وی با بیان اینکه طی شبانه‌روز گذشته ۵۴۴ نفر با علائم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی استان مراجعه کرده‌اند، افزود: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۸۳ هزار و ۶۵۰ نفر در استان چهارمحال و بختیاری به این بیماری مبتلا شده‌اند.

شیرانی گفت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۲۳۸ هزار و ۱۶۱ مورد نمونه‌گیری انجام شده است.