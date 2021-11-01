به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی دوشنبه‌شب پس از پیروزی تیمش در هفته سوم لیگ برتر فوتبال در نشست خبری گفت: ما از نظر روحی روانی خیلی کار کردیم و موفق شدیم با غلبه بر استرس مقابل یک تیم گردن‌کلفت به برد برسیم و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

وی با تقدیر از تلاش بازیکنان تیم فوتبال فولاد خوزستان افزود: بچه‌ها کمک کردند و تیم برگشت و ما در این بازی می‌توانستیم گل‌های بیشتری بزنیم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در مورد تغییرات تیم در این بازی گفت: مهم نبود چه کسی بازی می‌کند همه بازیکنان برای برد هم‌قسم شده بودند با این ترکیب می‌توانستیم گل‌های بیشتری هم بزنیم.

ویسی با اشاره به اینکه پاتوسی در بازی قبلی مصدوم شد و در طول هفته با ما تمرین نکرد، تصریح کرد: امیدوارم بچه‌ها زودتر با تفکرات من آشنا شوند.

وی اضافه کرد: این مردم، این ورزشگاه و این امکانات نیاز دارد که تیم خوبی داشته باشیم.

ویسی در مورد اینکه چرا فولاد در ۲۰ دقیقه پایانی عقب‌نشینی کرد، گفت: ما توان پرس نداشتیم اما با همین شرایط که زیر فشار بودیم می‌توانستیم دو گل دیگر هم بزنیم که نشد.

تیم فولاد خوزستان در هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با حساب ۲ بر یک بر تیم مس رفسنجان غلبه کرد.