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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۲۲:۵۳

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان:

خیلی زود گل دریافت کردیم/ به فولادی‌ها تبریک می‌گوییم

خیلی زود گل دریافت کردیم/ به فولادی‌ها تبریک می‌گوییم

اهواز- سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان با تبریک به اعضای فولاد خوزستان برای کسب موفقیت گفت: ما توان جوانی و اشتباهات بازیکن خود را دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی دوشنبه‌شب پس از شکست تیمش در هفته سوم لیگ برتر فوتبال در نشست خبری با اشاره به اینکه از فولاد خوزستان شناخت کاملی داشتیم، گفت: هدف‌گذاری ما برای ابتدای بازی این بود که بتوانیم شرایط بازی کنترل کنیم اما خیلی زود گل دریافت کردیم.

وی افزود: در بازی از نظر فنی گل اول خیلی مهم است و ما در این بازی یک اشتباه بد داشتیم و حریف به گل رسید.

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان گفت: نمی‌توانم از ضعف و اشتباهات خط دفاعی‌مان غافل شوم و قطعاً با این مسئله با هم جدیت برخورد خواهیم کرد و هم در راستای ترمیم آن جلو خواهیم رفت.

در هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تیم مس رفسنجان با حساب ۲ بر یک مغلوب تیم فولاد خوزستان شد.

کد مطلب 5341528

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