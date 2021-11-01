به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی دوشنبه‌شب پس از شکست تیمش در هفته سوم لیگ برتر فوتبال در نشست خبری با اشاره به اینکه از فولاد خوزستان شناخت کاملی داشتیم، گفت: هدف‌گذاری ما برای ابتدای بازی این بود که بتوانیم شرایط بازی کنترل کنیم اما خیلی زود گل دریافت کردیم.

وی افزود: در بازی از نظر فنی گل اول خیلی مهم است و ما در این بازی یک اشتباه بد داشتیم و حریف به گل رسید.

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان گفت: نمی‌توانم از ضعف و اشتباهات خط دفاعی‌مان غافل شوم و قطعاً با این مسئله با هم جدیت برخورد خواهیم کرد و هم در راستای ترمیم آن جلو خواهیم رفت.

در هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تیم مس رفسنجان با حساب ۲ بر یک مغلوب تیم فولاد خوزستان شد.