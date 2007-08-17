به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایکالوجی تودی با وجود اینکه خانواده کانون محبت است چنانچه همسران و یا والدین و فرزندان بیش از حد به یکدیگر محبت کنند، نتایج چندان مطلوب نخواهد بود .

کارشناسان معتقدند چنانچه همسران بیش از حد به یکدیگر محبت بورزند موجب می شود برای یکدیگر به منزله قید و بندی باشند که امکان حرکت و پیشرفت را از دیگری سلب می‌نماید. به ویژه اینکه افراد نیاز دارند که گاهی اوقات با خود خلوت کنند و کسی مرتباً در پی ابراز علاقه به آنها نباشد.

در مورد محبت بیش از حد والدین به فرزندان نیز همین طور است . در چنین محیطی فرزندان عموماً زیاده خواه و پرتوقع شده و احساس مسئولیت و قدردانی در آنها به شدت تضعیف می شود. این گونه افراد چنانچه اوضاع همواره مطابق میلشان نباشد و یا اینکه مورد توجه و محبت واقع نشوند به شدت ناراضی خواهند بود و در مواردی نیز دچار پرخاشگری می شوند.

در عین حال چنانچه بیماری و یا مرگ برای یکی از اعضای خانواده ایجاد شود، بقیه اعضا به شدن دچار شوک شده و حتی در مواردی دچار فلج عاطفی شده و به طور کلی از پذیرفتن برخی واقعیات ناخوشایند عاجز می شوند.