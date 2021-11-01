به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی عصر دوشنبه در دیدار با انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور گفت: در مورد زنان با مسائل پیچیده‌ای مواجه هستیم، قبل از انقلاب زنان رها بودند و قید و بندی نبود و بعد از انقلاب نسبت به مساله زنان حساسیت‌هایی ایجاد شد.

مرجع تقلید شیعیان افزود: پس از انقلاب بی بندی و باری ها اصلاح شود و تلاش شد وضعیت زنان تبدیل به شرایط اسلام پسند شود، در اینجا عده‌ای فرزانگان و علما دست به کار شدند و برنامه‌هایی برای زنان تدوین کردند.

وی بیان کرد: یکی مدارسی که برای زنان ایجاد شد جامعه الزهرا بود که واقعاً ارزشمند است و پیشرفت‌های خوبی دارد و چند هزار زن و دختر در آنجا پرورش یافته‌اند.

آیت الله مکارم شیرازی عنوان کرد: پایه این تحولات به دست امام خمینی (ره) بنا نهاده شد و ایشان مرکزی را برای تربیت دختران انقلابی ایجاد کردند که بسیار وسیع است و امکانات خوبی دارد و تعداد دانش پژوهان نیز قابل توجه است.

مرجع تقلید شیعیان افزود: این مرکز به سرعت مراحل رشد و پیشرفت را پیمود و طلاب خواهر از مرحله پایین دروس دینی خودشان را سپری کرده و درس خارج را گذرانده‌اند که نشان می‌دهد استعداد زیادی دارند که در مدت کوتاهی مدارج را پیموده‌اند، این مراکز باید تقویت شود.

وی گفت: متأسفانه برخی از رسانه‌ها در حوزه زنان برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند که مورد پسند اسلام و شأن زنان نیست و باید مسئولین در حوزه زنان توجه ویژه ای به رفع آسیب‌ها داشته باشند.

مرجع تقلید شیعیان همچنین افزود: یک مقام مسئول باید برای مسائل فرهنگی زنان در صدا و سیما تلاش کند و راه دیگر نیز همین انجمن‌های زنان است، ضمن اینکه باید از ریشه شروع کنیم و با توجه به اینکه آموزش اهمیت زیادی دارد باید از دبستان و مدارس و دانشگاه شروع کرد.

آیت الله مکارم شیرازی عنوان کرد: اگر مدارس از نظر اسلامی برای دختران موقعیت خوبی باشد و با متون اسلامی پرورش یابند تحولات خوبی اتفاق می‌افتد، باید آموزش بر اساس آموزه‌های دینی باشد.

وی گفت: همچنین وسایل تبلیغاتی باید استفاده کرد صدا و سیما و روزنامه‌ها و فضای مجازی اینها همه تریبون‌هایی است که می‌تواند مسائل را پوشش دهند، تا به حال کارهای زیادی شده اما ضعف‌هایی وجود دارد.

مرجع تقلید شیعیان بیان کرد: باید در مورد زنان نص شریعت پیاده شود، متأسفانه عده‌ای مخالف این امر هستند، البته نباید در این زمینه تندروی هم باشد، چرا که بی تفاوتی و هم تندروی در حوزه زنان آسیب‌زا است.

آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرد: امید است در دولت و مجلس فعلی که به موضوعات دینی و مذهبی اهمیت داده می‌شود کمر همت را برای اعتلای فرهنگی ببندند و از کارهای فردی پرهیز شود.