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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۲۲:۵۶

آیت الله مکارم شیرازی: 

مسئولین در حوزه زنان توجه ویژه ای به رفع آسیب‌ها داشته باشند

مسئولین در حوزه زنان توجه ویژه ای به رفع آسیب‌ها داشته باشند

قم- آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه باید در مورد زنان نص شریعت پیاده شود گفت: مسئولین در حوزه زنان توجه ویژه ای به رفع آسیب‌ها داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی عصر دوشنبه در دیدار با انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور گفت: در مورد زنان با مسائل پیچیده‌ای مواجه هستیم، قبل از انقلاب زنان رها بودند و قید و بندی نبود و بعد از انقلاب نسبت به مساله زنان حساسیت‌هایی ایجاد شد.

مرجع تقلید شیعیان افزود: پس از انقلاب بی بندی و باری ها اصلاح شود و تلاش شد وضعیت زنان تبدیل به شرایط اسلام پسند شود، در اینجا عده‌ای فرزانگان و علما دست به کار شدند و برنامه‌هایی برای زنان تدوین کردند.

وی بیان کرد: یکی مدارسی که برای زنان ایجاد شد جامعه الزهرا بود که واقعاً ارزشمند است و پیشرفت‌های خوبی دارد و چند هزار زن و دختر در آنجا پرورش یافته‌اند.

آیت الله مکارم شیرازی عنوان کرد: پایه این تحولات به دست امام خمینی (ره) بنا نهاده شد و ایشان مرکزی را برای تربیت دختران انقلابی ایجاد کردند که بسیار وسیع است و امکانات خوبی دارد و تعداد دانش پژوهان نیز قابل توجه است.

مرجع تقلید شیعیان افزود: این مرکز به سرعت مراحل رشد و پیشرفت را پیمود و طلاب خواهر از مرحله پایین دروس دینی خودشان را سپری کرده و درس خارج را گذرانده‌اند که نشان می‌دهد استعداد زیادی دارند که در مدت کوتاهی مدارج را پیموده‌اند، این مراکز باید تقویت شود.

وی گفت: متأسفانه برخی از رسانه‌ها در حوزه زنان برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند که مورد پسند اسلام و شأن زنان نیست و باید مسئولین در حوزه زنان توجه ویژه ای به رفع آسیب‌ها داشته باشند.

مرجع تقلید شیعیان همچنین افزود: یک مقام مسئول باید برای مسائل فرهنگی زنان در صدا و سیما تلاش کند و راه دیگر نیز همین انجمن‌های زنان است، ضمن اینکه باید از ریشه شروع کنیم و با توجه به اینکه آموزش اهمیت زیادی دارد باید از دبستان و مدارس و دانشگاه شروع کرد.

آیت الله مکارم شیرازی عنوان کرد: اگر مدارس از نظر اسلامی برای دختران موقعیت خوبی باشد و با متون اسلامی پرورش یابند تحولات خوبی اتفاق می‌افتد، باید آموزش بر اساس آموزه‌های دینی باشد.

وی گفت: همچنین وسایل تبلیغاتی باید استفاده کرد صدا و سیما و روزنامه‌ها و فضای مجازی اینها همه تریبون‌هایی است که می‌تواند مسائل را پوشش دهند، تا به حال کارهای زیادی شده اما ضعف‌هایی وجود دارد.

مرجع تقلید شیعیان بیان کرد: باید در مورد زنان نص شریعت پیاده شود، متأسفانه عده‌ای مخالف این امر هستند، البته نباید در این زمینه تندروی هم باشد، چرا که بی تفاوتی و هم تندروی در حوزه زنان آسیب‌زا است.

آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرد: امید است در دولت و مجلس فعلی که به موضوعات دینی و مذهبی اهمیت داده می‌شود کمر همت را برای اعتلای فرهنگی ببندند و از کارهای فردی پرهیز شود.

کد مطلب 5341564

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