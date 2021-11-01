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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۲۲:۲۶

به مناسبت «روز قم» انجام شد؛

رونمایی از پوستر دومین جشنواره رسانه‌ای «شهر ما»

رونمایی از پوستر دومین جشنواره رسانه‌ای «شهر ما»

قم- پوستر دومین جلسه رسانه‌ای شهرما همزمان با ایام گرامیداشت «روز قم» با حضور معاون استاندار قم و مسئولان استانی و مدیریت شهری رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از پوستر دومین جشنواره رسانه‌ای «شهر ما» صبح امروز در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد.

در این جلسه که با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری قم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قم و دیگر مسئولان استانی برگزار شد، با دعوت از شهروندان، متخصصان حوزه شهری و اهالی رسانه بر مشارکت همه اقشار جامعه در مدیریت و توسعه شهر تأکید شد.

دومین جشنواره رسانه‌ای شهر ما همزمان با ایام «روز قم» به‌منظور تولید و انتشار آثار رسانه‌ای در حوزه مدیریت شهری برگزار و فراخوان آن به‌زودی اعلام می‌شود.

لازم به ذکر است نخستین «جشنواره رسانه‌ای شهر ما» سال گذشته و با حضور گسترده متخصصان و اهالی رسانه برگزارشده و بیش از یک هزار و ۱۵۰ اثر مورد ارزیابی قرار گرفت و به برگزیدگان جوایزی اهدا شد.

کد مطلب 5341566

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