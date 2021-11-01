به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل آلومینیوم اراک اظهار کرد: تیم آلومینیوم شایستگی برد را داشت به این تیم تبریک می‌گویم. حریف خیلی بهتر از ما بازی کرد و جنگید. از موقعیت‌ها هم خوب استفاده کرد. امروز شایسته مساوی هم نبودیم.

وی ادامه داد: شرمنده مردم و هواداران شدیم. بازی خوب و با کیفیتی ارائه نکردیم. حرف زیادی نداریم، ولی باید سعی کنیم خودمان را پیدا کنیم و ریکاوری خوبی انجام دهیم. ما باید تلاش کنیم فقط بهتر شویم. این کاری است که باید در روزهای آینده انجام دهیم.

سرمربی پرسپولیس بیان کرد: باید درس زیادی از این بازی بگیریم. ما سال گذشته به آلومینیوم باختیم، ولی بعد در شش بازی پیروزی شدیم. الان هم اتفاقات شبیه سال گذشته است. فقط باید سعی کنیم بهتر شویم و بیشتر تلاش کنیم.

گل محمدی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد بازیکنان این تیم از نظر روحی مشکل دارند، عنوان کرد: دنبال بهانه نیستیم اما اتفاقاتی که برای پرسپولیس در ماه‌های اخیر افتاده کار را برای تیم سخت کرده است. بعد از پنج دوره قهرمانی جلوی تیم سنگ‌اندازی زیادی می‌شود و دوست ندارند این موفقیت‌ها ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: وقتی اتفاقات پرسپولیس را کنار هم می‌گذاریم فقط یک دلیل می‌تواند داشته باشد و آن‌هم این است که اجازه ندهند این تیم موفق شود. امیدوارم اشتباه کنم، ولی شاید خود من هم یکی از پروژه‌ها برای شکست و نابودی پرسپولیس باشم!

سرمربی پرسپولیس در مورد امکان کسب سهمیه آسیا توسط آلومینیوم اراک گفت: بازیکنان آلومینیوم امروز بازی خوبی به نمایش گذاشتند و به آنها خسته نباشید می‌گویم اگر بیرون از خانه هم قوی باشند می‌تواند حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشند.

گل محمدی در پایان با اشاره به حضور هواداران در ورزشگاه بیان کرد: کرونا باید بهتر از این مدیریت می‌شد، ولی در هر صورت تصمیم‌گیری‌ها مشخص است که بعضاً اشتباه هم بوده است. قای رئیسی هم خیلی تلاش می‌کنند که واکسیناسیون همه‌گیر شود. اتفاقات خوبی در چند وقت اخیر افتاده است. امیدوارم مردم هم رعایت کنند تا بتوانیم از وجود هواداران هم استفاده کنیم. چون ما بیشترین هوادار را داشتیم، نبود تماشاگران در کل به ضرر تیم ما بود.