مدیران بی انگیزه و ناتوان جای خود را به مدیران جهادی دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی بعد از ظهر دوشنبه در نشست تشکل دانش آموزی ورامین که با موضوع استکبار ستیزی در دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین برگزار شد، طی سخنانی گفت: یکی از بهترین اوقات ما در کنار جوانان است و با جوانان بودن نشاط و روحیه جوانی را به انسان هدیه می‌دهد، ما مسئولین باید امروز بیشتر شنونده صحبت‌های جوانان باشیم.

وی با انتقاد از برخی مشکلات و ناهنجاری‌ها موجود در جامعه که به صورت عادی در آمده است، اظهار داشت: چرا باید جو برای نیروهای مذهبی نگران کننده باشد، نیروهای مذهبی خصوصاً بانوان باید به داشتن چادر خود و مردان به باورهای فرهنگی خود مانند حضور در مسجد و نماز جماعت افتخار کنند.

محمودی لازمه پیشرفت کشور را توجه به توانمندی‌های جوانان دانست و تصریح کرد: رهبری معظم انقلاب، در گام دوم انقلاب از جوانان بیشتر انتظار دارند، در هشت سال گذشته دغدغه‌ها در امور فرهنگی بسیار کم بود و در دولت جدید خوشبختانه جوانان بیشتر بکار گرفته شده اند که در کنار تجربه مدیران کارکشته می‌توان به آینده امیدوار بود، امروز روز کار است و در گام دوم انقلاب اسلامی مطمئناً همه جوانان آماده شروع خدمت خواهند بود.

امام جمعه موقت ورامین از جوانان ورامینی درخواست کرد برای اعتلای منطقه آستین همت را بالا بزنند و افزود: منطقه ورامین می‌تواند با دارا بودن ظرفیت‌ها بالقوه خصوصاً کشاورزی و صنعتی در همه جای استان تأثیر گذار باشد، و در بحث‌های اعتقادی و فرهنگی وقتی احساس خطر کردند در دفاع از اسلام و ولایت حضور داشته اند که نمونه آن حضور جوانان ورامینی در سال ۵۸ در مقابل لانه جاسوسی و فتنه سال ۸۸ است که لحظه شناسی کردند.

وی ادامه داد: در معرفی سرمایه‌های فرهنگی ما کم کاری کرده ایم و باید در تاریخ انقلاب و ورامین این افراد به عنوان الگو باید معرفی شوند، در جشنواره تدریس برتر کشوری سه دبیر از ورامین بوده اند که جای افتخار دارد و دانش اموزان ما همیشه افتخار آفرین بوده اند.

محمودی با انتقاد از متولیان نظارت بر اماکن عمومی و خصوصی که جولانگاه ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها گشته اند گفت: جوانان باید مطالبه گر باشند چرا باید قلیان سراها مانند قارچ افزایش پیدا کنند ولی مکان‌های فرهنگی مانند کتابخانه ها و فرهنگسراها با مشکلات عدیده مالی مواجه باشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران بیان کرد: ویترین شهر ورامین که اماکن عمومی آن است، فرهنگ و هویت ما است اما این فضا متأسفانه به سمت الگوهای متفاوت با فرهنگ ما پیش می‌رود و ما در این خصوص مدیون ۳۶ هزار شهید دانش آموز هستیم.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان تهران ضمن تشکر از روحیه جهادی ریاست جهموری در حل مشکلات عنوان داشت: همه مدیران برای خدمت کردن به مردم مثل ریاست جمهوری باشند که نه شب دارند و نه روز و اگر نمی‌توانند مثل وی باشند باید بروند تا مدیران جهادی با انگیزه بر سرکار بیایند.

وی با اشاره به فضای مجازی و ظرفیت‌های فراوان، بیان داشت: فضای مجازی می‌تواند الگو دهی برای ما باشد درست است که فضای مجازی بعضی اوقات مخرب است ولی با هدایت‌های شما جوانان باید به سمت الگوهای اسلامی پیش رود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در پایان در خصوص داشتن روحیه استکبار ستیزی جوانان اظهار داشت: افول و فروپاشی آمریکا نزدیک است و در سال گذشته فرهیختگان و دانشگاهیان آن چهار هزار مقاله در خصوص افول آن منتشر شده است و مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر سلطه و خون ریزی است نه مرگ بر مردم آن، اگر ما می‌خواهیم انقلابمان صادر شود که شده است باید شعار محوری مرگ بر آمریکا و تبیین جنایات آمریکا را در دستور کار داشته باشیم.

لازم به ذکر است در این نشست صمیمی تعدادی از دانش آموزان به بیان نقطه نظرات خود در مسائل مختلف پرداختند.