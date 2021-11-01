ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی محورهای مواصلاتی استان البرز اظهار کرد: ترافیک روانی در محور چالوس - کرج جریان دارد.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج – تهران محدوده‌های کمالشهر و گلشهر بیان کرد: ترافیک در آزادراه تهران – کرج - قزوین حدفاصل شهرک جهان نما تا ساسانی و محدوده پایانه شهید کلانتری سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز تصریح کرد: مسیر جنوب به شمال قطعه یک آزادراه تهران - شمال تا اطلاع بعدی مسدود است.

وی با اشاره به ترافیک روان در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان، متذکر شد: دیگر محورهای استان دارای ترافیک روانی هستند.