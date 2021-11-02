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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۸:۳۴

زمان برگزاری لیگ وزنه‌برداری جوانان و بزرگسالان مشخص شد

زمان برگزاری لیگ وزنه‌برداری جوانان و بزرگسالان مشخص شد

مسابقات لیگ وزنه‌برداری جوانان و بزرگسالان باشگاههای کشور طی روزهای ۱۴ تا ۱۷ آبانماه در سالن وزنه‌برداری مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ وزنه‌برداری امسال با حضور هفت تیم در رده بزرگسالان برگزار می‌شود که طی آن تیم‌های ملی حفاری، مناطق نفت خیز جنوب، ذوب آهن اصفهان، فولادین ذوب آمل، نیروی زمینی ارتش، عقاب نیروی هوایی و رعد پدافند به مصاف هم خواهند رفت.

تیم‌های ملی حفاری و مناطق نفت خیز از جمله با سابقه ترین تیم‌های باشگاهی در مسابقات لیگ قهرمانی کشور هستند و فولادین ذوب آمل اولین حضور خود را تجربه می‌کند.

همچنین تیم‌های فولاد خوزستان، مناطق نفت خیز جنوب، نیروی زمینی ارتش، عقاب نیروی هوایی، مس رفسنجان، زیروه اردبیل و فتح دانه مرودشت در رده جوانان به روی تخته خواهند رفت.

مسابقات لیگ به صورت به صورت متمرکز در رده جوانان در قالب دو مرحله و در رده بزرگسالان در قالب سه مرحله برگزار خواهد شد که مرحله اول آبان ماه، مرحله دوم دی ماه و مرحله سوم در بهمن ماه خواهد بود.

طبق اعلام فدراسیون پزشکی ورزشی و جهت رعایت جوانب احتیاط تا زمان تکمیل فرایند شناسایی کامل افراد واکسن زده، حضور تماشاگران در مسابقات لیگ ممنوع است.

*علیرضا طاهری نیا

کد مطلب 5341683

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