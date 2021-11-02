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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۹:۵۹

معاون راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان:

‌زمین برای احداث واحدهای مسکونی طرح جهش مسکن در زاهدان تامین شد

‌زمین برای احداث واحدهای مسکونی طرح جهش مسکن در زاهدان تامین شد

زاهدان- معاون راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: با تدابیر به عمل آمده و پیگیری های استاندار، با الحاق ۱۱۳ هکتار به محدوده شهر زاهدان زمین احداث واحدهای مسکونی طرح جهش مسکن تامین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، سهیلا عنانی اظهار داشت: با تدابیر به عمل آمده و پیگیری‌های مدرس خیابانی استاندار در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با الحاق ۱۱۳ هکتار به محدوده شهر زاهدان زمین برای احداث واحدهای مسکونی طرح جهش مسکن در این کلان شهر استان تأمین شد.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان افزود: طرح جهش مسکن که به طور عمده دهک‌های یک تا چهار جامعه را در بر می‌گیرد به‌عنوان یکی از مهمترین و محوری ترین اولویت‌های دولت سیزدهم به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: نام نویسی از متقاضیان طرح جهش مسکن از ۲۸ مهرماه آغاز و به مدت یک ماه ادامه دارد.

عنانی استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن از اول انقلاب تاکنون، نداشتن مالکیت شخصی، متأهل بودن و حداقل پنج سال سکونت در شهری که تقاضا دارند را از جمله شرایط ثبت نام در طرح جهش مسکن عنوان کرد و افزود: ثبت‌نام از متقاضیان این طرح مهم در هفت شهر زاهدان، سراوان، خاش، رامشار، مهرستان، سیرکان و جالق در محدوده تحت پوشش این اداره‌کل در حال انجام است و مقرر است به مرور زمان در سایر شهرهای استان نیز با تأمین زمین مورد نیاز امکان ثبت نام فراهم شود.

وی با بیان اینکه محدودیتی برای نام‌نویسی وجود ندارد گفت: واجدان شرایط بدون دغدغه ثبت‌نام را انجام دهند.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با برنامه ریزی های انجام شده همزمان با تکمیل ثبت‌نام، پالایش اطلاعات افراد متقاضی انجام می‌شود و کسانی که حائز شرایط دریافت مسکن هستند از طریق پیامک به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود تا مابقی مراحل ثبت‌نام را طی کنند.

کد مطلب 5341690

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