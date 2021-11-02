به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علوی گرگانی در دیدار معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور با تاکید بر اجرای طرح جوانی جمعیت در کشور گفت: فرزندآوری و افزایش جمعیت موضوع مهمی است که باید جوانی جمعیت را حفظ کنیم تا جامعه اسلامی پویا و بالنده باشد.

این مرجع عالیقدر با اشاره به ضرورت تشویق جوانان به ازدواج در جامعه ادامه داد: ازدواج یکی از ارکان مهم برای ساختن جامعه سالم است و مسئولان کشور باید با برنامه ریزی‌های مناسب، تأمین مسکن و اشتغال جوانان زمینه‌های ازدواج آنان را فراهم کنند.

وی بی رغبتی زنان در فرزند آوری را یک آسیب دانست و افزود: در فرهنگ خانواده محور، باید جامعه بانوان در خصوص افزایش فرزند آوری اقناع شوند تا با تکثر اولاد آینده کشور اسلامی تضمین شود.

آیت الله علوی گرگانی با اشاره به اهمیت و نقش بانوان در آِینده کشور گفت: زمانی که زنان جامعه، متدین و پاک و دیندار باشند فرزندانی پاک و متدین تربیت خواهند کرد که نیازهای مختلف علمی، نظامی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی را رفع خواهند کرد.

این مرجع تقلید بر روشنگری و آگاهی رسانی به زنان کشور در برابر شبهه‌ها و تبلیغات دشمنان تاکید کرد و گفت: رفع مشکلات و رسیدگی بیشتر به دغدغه‌ها و مطالبات بانوان در دستور کار مسئولان قرار گیرد.