به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید محسن زهرایی اظهار کرد: وضعیت اجرای برنامه واکسیناسیون کووید ۱۹ و کمپین واکسیناسیون (سرخک، سرخجه و اوریون) در هرمزگان قابل قبول و کاملاً رضایت بخش است.

وی اضافه کرد: مشابه این کمپین ۶ سال پیش در استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان برای واکسیناسیون کودکان ۹ تا ۷ ساله علیه سرخک انجام شد و امروز با توجه به شرایط موجود در هشت دانشگاه و ۵۰ شهر در کشور از هشت آبان آغاز و تا ۲۱ آبان ادامه دارد.

زهرایی عنوان کرد: جمعیت هدف این کمپین در چهار استان خراسان جنوبی، کرمان، سیستان بلوچستان و هرمزگان یک میلیون و ۳۰۰ هزار کودک ۹ ماهه تا ۷ ساله است که تاکنون در شرایط بیماری کووید همکاری خوبی در بین کادر بهداشتی و مشارکت مردم شکل گرفته است که بسیار دلگرم کننده است.

وی تصریح کرد: در سال ۲۰۱۹ فقط ۳ کشور بحرین، عمان و ایران توانستند تاییدیه حذف بیماری سرخک را از سازمان جهانی بهداشت دریافت کنند که این امر افتخاری برای کشور و نظام سلامت است.

رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت اضافه کرد: حذف بیماری سرخک به معنی ریشه کنی نیست بلکه به معنی کاهش موارد بومی است. استمرار نظارت و مراقبت فعالانه در استان‌های پرخطر و حفظ تاییدیه حذف در سالهای متوالی از اقدامات مهم و اثر گذار در حوزه بهداشت و پیشگیری است.