اقدامات سردار سلیمانی برای منطقه و جهان ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی محمدیان در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته مقاومت و سالروز شهادت فرمانده سابق سپاه قدس شهید قاسم سلیمانی بیان داشت: شهید سلیمانی متعلق به ایران و شیعیان نیست، بلکه حاج قاسم یک چهره بین المللی است که اقدامات ماندگاری را برای منطقه و جهان انجام داد.

وی با بیان اینکه با توجه به فروکش کردن تب کرونا در کشور باید مراسمی درشان جایگاه شهید سلیمانی در کشور برگزار شود، افزود: سالروز شهادت حاج قاسم، سالروز شکسته شدن هیمنه پوشالی استکبار جهانی است، چرا که تا این روز کشوری به به تأسیسات آمریکا حتی فکر حمله نمی‌کرد، اما در این روز ایران مقتدر تأسیسات دشمن را مورد هجوم قرار داد و آنها جرأت پاسخ به این حمله را به خود ندادند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به نقش درخشان شهید سلیمانی در تاریخ انقلاب، اظهار داشت: ضرورت دارد تا در سطح کشور و استان کمیته‌هایی تشکیل شود تا برای هر دستگاه در هفته مقاومت وظیفه‌ای تعیین شود.

وی با بیان اینکه پیشنهاد بنده این است که ریاست این کمیته به نماینده ولی فقیه در استان واگذار شود، ادامه داد: با توجه به جامعه‌نگری و اشرافیتی که آیت الله حسینی همدانی بر مسائل و موضوعات کشور و استان دارند، بدون شک تدابیر و رهنمودهای شأن در این موضوع راه‌گشا خواهد بود.

سردار محمدیان ضمن اعلام آمادگی نیروی انتظامی برای برقراری امنیت و نظم و انضباط ترافیکی مراسم‌های هفته مقاومت، تصریح کرد: پیشنهاد بنده این است که با گره زدن مراسم حاج قاسم به توسلات اهل بیت (ع)، نام و جایگاه حاج قاسم سلیمانی را در تاریخ ماندگار کنیم.

وی با بیان اینکه بایستی سبک زندگی و مکتب حاج قاسم در جامعه نهادینه شود، گفت: ما هرچقدر بتوانیم مکتب شهید سلیمانی را در جامعه بیشتر رونق بدهیم، امنیت و آرامش بیشتری به کشور تزریق کرده ایم.

فرمانده انتظامی استان البرز در پایان با اشاره به لزوم حمایت از انجمن‌های مردم نهاد فعال در زمینه گسترش مکتب حاج قاسم سلیمانی، خاطرنشان کرد: ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که مکتب شهید سلیمانی در طول سال به زندگی مردم به ویژه جوانان و نوجوانان گرده بخورد.