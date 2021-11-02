شاخص آلودگی هوای اصفهان افزایش یافت

محمود مزارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت هوا براساس اطلاعات ایستگاه‌های پایش آنلاین در خیابان احمدآباد با شاخص ۱۶۰، پروین و بزرگراه خرازی با شاخص ۱۵۴، رودکی با شاخص ۱۵۸ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۵۲ در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان (قرمز) و در ایستگاه جِی با شاخص ۲۱۱ بسیار ناسالم (بنفش) است.

وی ادامه داد: کیفیت هوا در خیابان استانداری با شاخص ۱۳۶، انقلاب با شاخص ۱۲۲، باهنر با شاخص ۱۴۹، رهنان با شاخص ۱۲۶، فرشادی با شاخص ۱۳۳، فیض با شاخص ۱۴۱ و میرزا طاهر با شاخص ۱۳۴ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) را نشان می‌دهد.

کارشناس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان اضافه کرد: امروز شاخص هوای شهر سجزی در دسترس نیست اما در شاهین شهر با شاخص ۱۰۴ و مبارکه با شاخص ۱۰۶ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده ضمن اینکه ایستگاه‌های دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان همچنان قطع است.

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان به سبب استقرار جوی به نسبت پایدار در سطح استان و کاهش محسوس دما، غلظت آلاینده‌های جوی به ویژه در مناطق مرکزی و صنعتی از جمله کلانشهر اصفهان افزایش یافته است، اما از فردا با ورود سامانه بارشی آلودگی کاهش خواهد یافت.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.