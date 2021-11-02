آیا کارگزار فصل قبل می تواند از باشگاه استقلال شکایت کند؟

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اولین اقدامات مصطفی آجورلو مدیرعامل استقلال در بدو ورودش به این باشگاه، حذف کارگزار قبلی و جایگزین کردن کارگزاری جدید به منظور بالا بردن درآمدهای باشگاه بود.

گفته می شود کارگزار قبلی آبی پوشان که از شرکت‌های خدمات مخابراتی در کشور بود، با اینکه بعد از قطع همکاری با استقلال سهام عمده باشگاه هوادار را خریداری کرد تا همچنان در سطح اول فوتبال ایران حضور داشته باشد، اخیراً شکایتی را علیه فسخ قرارداد با آبی‌های پایتخت طرح کرده است که در صورت صحت این خبر، شکایت مزبور نمی‌تواند محل قانونی داشته باشد.

پس از ایجاد اختلاف بین مدیریت جدید استقلال و کارگزار قبلی، بر اساس بندی که در قرارداد فی‌مابین وجود داشت، حل اختلاف دو طرف به مرجع حل اختلاف که در این قرارداد وزارت ورزش اعلام شده بود سپرده شد و با حکمیت وزارت ورزش در نقش داور مرضی‌الطرفین، رای به فسخ این قرارداد داده شد؛ تا به حکم این حکمیت، محلی برای شکایت کارگزار قبلی نمانده باشد.