استاندار آذربایجان شرقی سرزده از چند نانوایی در تبریز بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین خرم صبح امروز سه‌شنبه در این بازدیدها که مسئولان ذی‌ربط هم حضور داشتند، ضمن گفت‌وگو با مردم و متصدیان نانوایی‌ها، در جریان مسائل و مشکلات این حوزه قرار گرفت.

وی سپس در جلسه‌ای که در محل استانداری تشکیل شد، ضمن استماع گزارش مسئولان درخصوص وضعیت آرد و نان، دستورات لازم برای سامان‌دهی وضعیت این حوزه را به مسئولان مربوط صادر کرد.

در این جلسه مقرر شد ظرف ۱۵ روز اقدامات اساسی به منظور حل مشکلات و رفع نارضایتی‌های مردم از وضعیت تولید و توزیع نان انجام و نتیجه اقدامات در جلسه کارگروه آرد و نان گزارش داده شود.