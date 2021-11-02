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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۲۷

به منظور بررسی وضعیت آرد و نان؛

استاندار آذربایجان شرقی سرزده از چند نانوایی در تبریز بازدید کرد

استاندار آذربایجان شرقی سرزده از چند نانوایی در تبریز بازدید کرد

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی در بازدید سرزده از چند نانوایی در سطح شهر تبریز، آخرین وضعیت آرد و نان را از نزدیک بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین خرم صبح امروز سه‌شنبه در این بازدیدها که مسئولان ذی‌ربط هم حضور داشتند، ضمن گفت‌وگو با مردم و متصدیان نانوایی‌ها، در جریان مسائل و مشکلات این حوزه قرار گرفت.

وی سپس در جلسه‌ای که در محل استانداری تشکیل شد، ضمن استماع گزارش مسئولان درخصوص وضعیت آرد و نان، دستورات لازم برای سامان‌دهی وضعیت این حوزه را به مسئولان مربوط صادر کرد.

در این جلسه مقرر شد ظرف ۱۵ روز اقدامات اساسی به منظور حل مشکلات و رفع نارضایتی‌های مردم از وضعیت تولید و توزیع نان انجام و نتیجه اقدامات در جلسه کارگروه آرد و نان گزارش داده شود.

کد مطلب 5341853

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