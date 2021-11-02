نام ۱۸ استاد علوم پزشکی مازندران در لیست دانشمندان برتر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام علوم پزشکی مازندران، فهرست دانشمندان ۲ درصد پر استناد در تمامی رشته‌ها معرفی شدند و ۱۸ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در فهرست دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.

شایان ذکر اینکه از مجموع دانشگاه‌های وزارت بهداشت و وزرات علوم ۱۷۰۱ محقق در این لیست حضور دارند. اسامی اساتید برگزیده شامل محمد صادق رضایی، محمود موسی زاده، حمید بدلی، احمد دریانی، مهدی رسولی، مهدی فخار، علیرضا رفیعی، کتایون مرتضی سمنانی، مجید سعیدی، سید جلال حسینی مهر، سعید امامی، محمدعلی ابراهیم زاده، محمد شکرزاده، احمد علی عنایتی، محمدعلی ززولی، جمشید یزدانی چراتی، پوریا گیل وحمید شریف نیا است.