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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۰۸

با موافقت نمایندگان؛

ایرادات شورای نگهبان به«لایحه کمک به سازمان فنی و حرفه‌ای» رفع شد

ایرادات شورای نگهبان به«لایحه کمک به سازمان فنی و حرفه‌ای» رفع شد

نمایندگان ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، را رفع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز (سه شنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، رفع شد.

براساس ماده واحده اصلاح شده؛ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است به‌منظور گسترش و بهسازی مهارت‌آموزی و فراهم نمودن زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور، کمکهای نقدی و غیرنقدی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را دریافت و با رعایت نظر اهداءکننده و موازین شرعی برای احداث، تعمیر، توسعه، بازسازی و تجهیز مراکز آموزشی مربوط با اولویت نیازهای مصرفی مهارتی شامل مواد مصرفی و ابزار کارگاهی برای آموزش‌های عملی کشور مصرف نماید. استفاده از کمکهای مذکور برای توسعه تشکیلات و پرداخت هزینه‌های مربوط به کارکنان ممنوع است.

براساس تبصره ۱ اصلاح شده؛ کلیه وجوه اهداءشده به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و حداکثر ظرف یک‌ماه معادل صددرصد (۱۰۰%) آن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می‌گیرد تا در محل مورد نظر اهداءکننده با رعایت موازین شرعی به مصرف برسد و کمکهای غیرنقدی اعم از کالا و تجهیزات و یا املاک و بناهای احداثی توسط خیّرین با موافقت خیّر و در محل مورد نظر ایشان به عنوان اموال دولت (با ذکر نام خیّر) ثبت و بهره‌برداری می‌گردد.

تبصره ۳- در ماده (۶۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود» جایگزین عبارت «درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد. معادل صد درصد (۱۰۰ %) درآمدهای واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان ‌مزبور قرار داده می‌ شود» می گردد و در تبصره آن عبارت «اختصاصی این سازمان» جایگزین عبارت «عمومی کشور» می شود.

کد مطلب 5341911

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