دانش آموزان منتخب جشنواره کارآفرینان مازندران تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قائم شهر، معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش مازندران صبح امروز در این مراسم اظهار داشت: توسعه آموزش های کارآفرینی و مهارتی رویکرد جدید آموزش و پرورش برای خود اشتغالی و جذب فارغ التحصیلان بازار کار است.

اسکندر عباسپور خاطر نشان کرد: با اجرای سیاست های نظام تعلیم و تربیت 45 درصد دانش آموزان سال های دوم و سوم دبیرستان تا پایان برنامه چهارم توسعه به رشته های کار و دانش و فنی و حرفه ای هدایت خواهند شد.

مدیر گروه فنی و حرفه ای و کار و دانش سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز در این مراسم تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه این جشنواره را 136 طرح در شاخه های صنعت، کشاورزی، خدمات و هنر اعلام کرد.

سیدعلی هاشمی یادآور شد: 11 طرح برتر شاخه کار و دانش و 17 طرح برتر مسابقات علمی و کاربردی به جشنواره کارآفرینان راه یافتند.

این مسئول ادامه داد: مازندران دارای حدود 35 هزار دانش آموز پایه دوم و سوم متوسطه است که در 225 مرکز فنی و حرفه ای و هنرستان های کار و دانش تحصیل می کنند.

در این مراسم از 78 دانش آموز کارآفرین ممتاز مازندران تجلیل شد.